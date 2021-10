Kontaveit: tundsin, et suutsin oma taset tõsta

"Tundsin, et suutsin täna oma taset tõsta. Mul oli vastas tugev mängija. Teadsin, et pean olema valmis pikemaid pallivahetusi mängima ja olema agressiivne," rääkis Kontaveit pärast mängu, vahendab Delfi Sport.

Ühtlasi sõnas Kontaveit, et viimaste aastate areng on seotud järjepideva tööga füüsise kallal. "See on olnud pidev protsess. Olen oma mängu ja füüsise kallal tööd teinud ja see on läinud järjest paremaks. Mul on alati olnud head löögid, aga viimastel kuudel olen olnud stabiilsem ja väljakul olemist nautinud," ütles Kontaveit.

Eestlanna on kahe võidu kaugusel, et mööduda maailma edetabelis tuneeslannast Ons Jabeurist (WTA 8.) ja tagada koht Mehhikos toimuvale ATP aastalõputurniirile.

Club-Napoca turniiri poolfinaalis ootab Kontaveiti rootslanna Rebecca Peterson (WTA 99.), kes oli veerandfinaalis üle ukrainlannast Lesia Tsurenkost (WTA 127.) 6:2, 3:6, 6:3.