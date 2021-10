Kontaveit kohtub finaalis kodupubliku ees mängiva Halepiga

Rumeenlanna läks poolfinaalis vastamisi kunagise juunioride teise reketi, ukrainlanna Marta Kostjukiga (WTA 55.) ning võitis tunni ja ühe minuti pikkuse mängu 6:0, 6:1. Sealjuures õnnestus avaseti lõpus pika meditsiinilise pausi võtnud ukrainlannal viimases geimis veel päästa kolm matšpalli.

Halepi esimese servi õnnestumise protsent oli 76, esimeselt servilt võitis ta 92 protsenti mängitud punktidest (23/25).

"Kindlasti tuleb raske finaal, vahet pole, kumb on vastane. Aga ma naudin end väljakul ja olen valmis raskeks lahinguks," sõnas Kontaveit oma poolfinaali võidu järel.

"See ei saa olema kerge mäng, ta on väga enesekindel ja võitnud palju matše," rääkis Halep pärast Kostjuki alistamist. "Minu jaoks on see lihtsalt järjekordne mäng: tahan keskenduda enda asjadele, nagu alati. Üritan mängida nii nagu tegin täna ja olen teinud kogu nädala jooksul."

25-aastane Kontaveit ja temast viis aastat vanem Halep on varem kohtunud kolmel korral, kõik senised matšid on rumeenlanna võitnud kahes setis. 2017. aastal alistas Halep Kontaveidi Miamis 6:3, 6:0 ja Roomas 6.2, 6:4, mulluste Austraalia lahtiste veerandfinaalis olid rumeenlanna võidunumbrid 6:1, 6:1.

Kui Kontaveidil õnnestuks Halep pühapäeval alistada, tõuseks eestlanna esmakordselt maailma esikümnesse - kaheksandaks - ning teeniks ka koha WTA finaalturniiril.