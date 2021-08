Tiitlikaitsja Osaka alustas US Openit kindla võiduga

Osaka alistas poolteist tundi kestnud kohtumises 6:4, 6:1 tšehhitari Marie Bouzkova. Seejuures oli Bouzkoval mängu jooksul kaheksa murdevõimalust, kuid tal ei õnnestunud neist ühtegi realiseerida.

Osakale on see esimene slämmiturniir pärast kevadisi Prantsusmaa lahtisi, mille ta jättis avaringi järel pooleli. Mäletatavasti teatas Osaka enne Prantsusmaa lahtisi, et loobub vaimse tervise nimel pressikonverentsist, kuid seejärel ähvardati teda diskvalifikatsiooniga. Osaka otsustas ise turniiri pooleli jätta ja avaldas, et on alates enda esimesest slämmivõidust ehk 2018. aasta US Openist võidelnud depressioonihoogudega. Wimbledoni otsustas Osaka vahele jätta.

Turniiril teisena asetatud valgevenelanna Arina Sabalenka pääses kerge ehmatusega, alistades ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 6:7 (4), 6:0 serblanna Nina Stojanovici. Maailma 94. reket jäi teises setis 2:4 taha, aga viigistas seisu ja päästis siis ka matšpalli ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi peale 7:4. Otsustavas setis Sabalenka Stojanovicile erilist võimalust ei andnud.

15. paigutusega Elise Mertens aga päästis koguni kuus matšpalli, alistades Eesti juurtega rootslanna Rebecca Petersoni 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5). 18. asetatud valgevenelanna Viktoria Azarenka jäi tšehhitari Tereza Martincova vastu 1:4 kaotusseisu, aga võitis siis 11 geimi järjest ja kogu kohtumise 6:4, 6:0.

Tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja, 8. paigutusega tšehhitar Barbora Krejcikova on nüüd enda viimasest 29 mängust võitnud 26, US Openi avaringis oli ta kindlalt 6:0, 6:4 parem austraallanna Astra Sharmast.

16. asetatud sakslanna Angelique Kerber sai magusa 3:6, 6:4, 7:6 (3) võidu ukrainlanna Dajana Jastremska üle. Otsustavas setis jäi Kerber 3:5 taha, kuid viigistas seisu ja vormistas kiires lõppmängus võidu esimesel matšpallil.

17-aastane ameeriklanna Coco Gauff sai kaks ja pool tundi kestnud kohtumises poolatarist Magda Linettest jagu 5:7, 6:3, 6:4, seejuures päästis 21. paigutusega Gauff viimaseks jäänud geimis murdepalli.

Äsjane Chicago turniiri võitja, US Openil 5. asetust omav ukrainlanna Elina Svitolina oli kindlalt 6:2, 6:3 parem kanadalanna Rebecca Marinost.

26. asetatud ameeriklanna Danielle Collins alistas 6:2, 6:4 Carla Suarez Navarro, see oli vähi seljatanud hispaanlanna karjääri viimane matš US Openil.