Ostapenko loobus US Openil mängimisest

Ostapenko pidanuks avaringis vastamisi minema argentiinlanna Nadia Podoroskaga (WTA 37.). Lätlanna loobumise ametliku põhjusena anti meditsiiniline põhjus.

Ostapenko asemel pääses nn õnneliku kaotajana põhitabelisse belglanna Greet Minnen (WTA 104.).

Lisaks Ostapenkole oli veel kaks viimase hetke loobujat – ameeriklanna Jennifer Brady (WTA 14.), kes jõudis mullusel US Openil poolfinaali, jääb vigastuse tõttu turniirilt kõrvale, britt Johanna Konta (WTA 47.) loobus reielihasevigastuse tõttu.

Brady asemel pääses põhitabelisse šveitslanna Stefanie Vögele (WTA 128.) ja Konta asemel venelanna Kamilla Rahhimova.

Maailma 134. reket Rahhimova kasutas kingitud võimaluse ka kohe ära, alistades avaringis 2:6, 6:2, 6:3 prantslanna Kristina Mladenovici (WTA 58.). See on 20-aastase venelanna karjääris teine kord, kui ta on slämmiturniiril põhitabelis ja saanud ka avaringist kaugemale, esimest korda sai ta sellega hakkama 2020. aasta Prantsusmaa lahtistel.