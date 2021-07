Kindla kaotuse saanud Osaka jäi koduolümpial veerandfinaalist välja

Tokyo OM-i avatseremoonial olümpiatule süüdanud Osaka kohtus kolmandas ringis tšehhitari Marketa Vondroušovaga ning kaotas talle 1:6, 4:6. Sealjuures kestis avasett ainult 28 minutit, Osaka tegi kohtumise jooksul 32 lihtviga tšehhitari kümne vastu.

Osaka kaotus tähendab, et naiste üksikmänguturniiri veerandfinaalis on kõrgeima asetusega mängijaks neljanda paigutusega ukrainlanna Elina Svitolina, sest lisaks Osakale on konkurentsist langenud ka Ashleigh Barty ja Arina Sabalenka.

Kaheksa parema sekka tagasid edasipääsu hispaanlanna Garbine Muguruza, kes oli 6:4, 6:1 üle belglannast Alison Van Uytvanckist ja venelanna Anastassija Pavljutšenkova, kes alistas 6:1, 6:3 hispaanlanna Sara Sorribes Tormo.