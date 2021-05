Naomi Osaka loobus Prantsusmaa lahtistel edasi mängimisest

Osaka teatas enne aasta teise slämmiturniiri algust sotsiaalmeedia vahendusel, et ei osale Prantsusmaa lahtistel pressikonverentsidel, tuues põhjuseks enda vaimse heaolu.

Jaapanlanna alistas pühapäeval avaringis rumeenlanna Patricia Tigi ning ei ilmunudki ajakirjanike ette, mille peale määrasid turniiri korraldajad talle 15 000 dollari suuruse trahvi. Kõik neli slämmiturniiri avaldasid meedias ka ühispöördumise, kus teda ähvardati muuhulgas turniirilt eemaldamise ja võimalike edasiste võistluskeeldudega.

"Arvan, et praegu on nii turniiri, teisi mängijaid kui mu enda heaolu silmas pidades parim, kui ma edasisest mängimisest loobun, et kõik saaksid Pariisis tennisele keskenduda," kirjutas Osaka sotsiaalmeedias.

"Ma ei tahtnud olla tähelepanu kõrvalejuhtijaks. Nõustun, et mu ajastus ei olnud ideaalne ja et mu sõnum oleks võinud olla selgem. Kindlasti ei taha ma vaimse tervise tähtsust kahandada ja tõele au andes olen alates 2018. aasta USA lahtistest depressiooniga võidelnud. See on minu jaoks olnud väga raske," jätkas Osaka.

