ROK: Osakal pole kohustust olümpia ajal ajakirjanikega rääkida

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kinnitas, et naiste tennise maailma edetabelis teisel kohal paiknev jaapanlanna Naomi Osaka ei pea Tokyo olümpial ajakirjandusega suhtlema, juhul kui ta ei soovi seda teha.

Osaka teatas mai lõpus enne Prantsusmaa lahtiste algust sotsiaalmeedia vahendusel, et ei osale aasta teise slämmiturniiri pressikonverentsidel, tuues põhjuseks enda vaimse heaolu. Kui ta avakohtumise võitmise järel ei läinudki pressikonverentsile, trahviti teda 15 000 dollari suuruse rahatrahviga ning nelja slämmiturniiri korraldajad ähvardasid ühisavalduses teda diskvalifikatsiooniga ja võimaliku edasise slämmikeeluga. Seepeale otsustas Osaka end turniirilt maha võtta, lisades, et on alates 2018. aasta USA lahtistest depressiooniga võidelnud.

Jaapanlanna tiim andis sel nädalal teada, et Osaka ei osale ka aasta kolmandal suure slämmi turniiril ehk Wimbledonis, kuid ta kavatseb väljakutele naasta Tokyo olümpiaks. "Naomi ei mängi Wimbledonis, ta võtab aega, et olla koos pere ja sõpradega. Olümpiaks on ta valmis ja tahab väga oma kodufännide ees mängida," seisis teates.

Osaka on kindlasti korraldajamaa üks kullalootustest. Tavaliselt peetakse olümpiamängudel medalivõitjatega pressikonverents, kuid Jaapani olümpiakomitee ütles väljaandele Kyodo News, et pressikonverentsilt puudumise eest kedagi karistama ei hakata.

Sama kinnitas ka ROK, öeldes enda pressiteates: "Me ei ole kunagi kohustanud sportlasi pressikonverentsidel osalema."

Olümpiamängude tenniseturniir peetakse Rahvusvahelise Tenniseliidu (ITF) reeglite järgi, seal on kirjas, et sportlane peab kohe pärast iga mängu lõppu läbima pressiala (mixed zone), kuid pole kohustatud seal ühtegi intervjuud andma.