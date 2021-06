Osaka Wimbledonis ei mängi, aga tahab Tokyos kodufänne rõõmustada

Maailma teine reket Naomi Osaka teatas neljapäeval, et jätab vahele kuu lõpus algava Wimbledoni slämmiturniiri, ent plaanib siiski osaleda Tokyo olümpiamängudel.

Osaka teatas mai lõpus enne Prantsusmaa lahtiste algust sotsiaalmeedia vahendusel, et ei osale aasta teise slämmiturniiri pressikonverentsidel, tuues põhjuseks enda vaimse heaolu. Pärast korraldajate sõnumit võimalikest sanktsioonidest otsustas Osaka end turniirilt maha võtta, lisades, et on alates 2018. aasta USA lahtistest depressiooniga võidelnud.

Neljapäeval andis tema tiim teada, et jaapanlanna ei osale ka aasta kolmandal slämmiturniiril, kuid kavatseb siiski väljakule tulla Tokyo OM-il. "Naomi ei mängi Wimbledonis, ta võtab aega, et olla koos pere ja sõpradega. Olümpiaks on ta valmis ja tahab väga oma kodufännide ees mängida," seisis teates.

Neljapäeval otsustas Wimbledonist loobuda ka 20-kordne slämmiturniiride võitja Rafael Nadal.