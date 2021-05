Naomi Osaka alustas Prantsusmaa lahtisi raske võiduga

Osaka sai tund ja 47 minutit kestnud kohtumises 6:4, 7:6 (4) jagu rumeenlanna Patricia Maria Tigist (WTA 63.).

Avasetis murdis Osaka kohe Tigi servi ja pääses 5:2 juhtima. Seejärel oli jaapanlannal Tigi pallingul kolm settpalli, kuid tal ei õnnestunud neist ühtegi ära kasutada. Järgmises geimis realiseeris hoopis Tig enda murdevõimaluse ja vähendas vahe 3:5-le. Osaka vastas kohe murdega ja võitis avaseti 6:4.

Teine sett kulges väga tasavägiselt ja seisul 6:5 oli Osakal Tigi pallingul murdepall, mis oli ühtlasi ka matšpall. Tig suutis selle päästa ja mängu kiiresse lõppmängu viia. Osaka vormistas võidu enda teisel matšpallil, võites kiire lõppmängu 7:4 ja seti sega 7:6 (4).

Kuigi liiv pole Osaka meelisväljakukate, tegi ta siiski enda kohta tavatult palju lihtvigu – 35. Tig sai kirja 23 lihtviga. Äralöökidest teenis Osaka 39 ja Tig vaid 19 punkti.

Turniiri eel teatas Osaka, et otsustas vaimse tervise nimel Prantsusmaa lahtiste pressikonverentsidest loobuda. Võidu järel andis ta küll väljakul lühiintervjuu, aga väga pikalt ei rääkinud. "Olen väga õnnelik, et võitsin. See on ilus väljak ja loodetavasti saan siin veel mängida," ütles Osaka.

Küsimusele, kuidas ta liivaväljakuga on kohanenud, vastas Osaka: "See on tööprotsess, mis on veel pooleli. Mida rohkem mängin, seda paremaks peaks minema."

Teises ringis läheb Osaka vastamisi teise rumeenlanna Ana Bogdaniga (WTA 102.), kes oli 6:1, 6:3 parem nn õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud itaallanna Elisabetta Coccarettost (WTA 113.).