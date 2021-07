Naomi Osaka palub tenniseväljakutele naastes mõistmist

Osaka tegi enne Prantsusmaa lahtiste algust sotsiaalmeedias teatavaks, et ei osale slämmiturniiride presikonverentsil. Ta pidas oma turniiri-eelselt antud sõnu, kui ei ilmunud pärast Pariisis toimunud esimese vooru võitu mängujärgsele pressikonverentsile.

Nüüd, kuu aega hiljem, selgitas Osaka täpsemalt, miks ta pidas vajalikuks meediakohustused vahele jätta.

Osaka sõnul oli ta ajakirjanduse survel sunnitud oma sümptomid avaldama, et tema pressikonverentsilt puudumist mõistetaks. "Tundsin oma sümptomite avaldamiseks suurt survet, sest ajakirjandus ja turniirikorraldajad ei uskunud mind," kirjutas Naomi Osaka. "Ma ei soovi seda kellelegi ja loodan, et saame tulevikus rakendada meetmeid sportlaste, eriti habraste kaitsmiseks. Samuti ei taha ma, et peaksin kunagi uuesti tegelema oma isikliku haigusloo avaldamisega."

"Ma teatasin, et tahan vahele jätta pressikonverentsid, et oma vaimse tervise heaolu säilitada," kirjutas Osaka Time'i artiklis. "Jään selle juurde. Sportlased on inimesed. "Ma ei kujuta ette ühtegi teist ametit, kus järjepidevat osavõturekordit omavat sportlast (ma olen seitsme turneeaastaga vahele jätnud ühe pressikonverentsi) nii karmilt koheldaks," lisas Osaka.

"Igaühel meist võib olla hetki, kus tegeleme kulisside taga olevate probleemidega. Mul on tennisehierarhia parandamiseks pakkuda palju ettepanekuid, kuid minu ettepanek number üks oleks lubada sportlastele väike arv haiguspäevi aastas, kus nad vabastatakse oma pressikohustustest ilma, et peaksite avaldama oma isiklikke põhjuseid. Usun, et see viiks spordi ülejäänud ühiskonnaga kooskõlla," kirjutas Osaka.