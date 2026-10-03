X!

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

Varia
Robert Virves ja Jakko Viilo Soome MM-rallil.
Robert Virves ja Jakko Viilo Soome MM-rallil. Autor/allikas: FIA World Rally Championship
Varia

Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" tuleb sel nädalal juttu autorallist, Eesti jalgpallikoondisest, Rahvuste motokrossist ja Magnus Kirdist.

Spordisügis on täistuuridel käima läinud! Sel nädalavahetusel selgitatakse Sardiinia rallil WRC maailmameister – võtame ralliaasta kokku.

Jalgpallikoondise Rahvuste Liiga mängud käivad. Uurime, kuidas rahvuskoondisel siiani läinud on.

Prantsusmaal toimuvad motokrossi meeskondlikud maailmameistrivõistlused. Millist elu Eesti motokross hetkel elab?

Ja Magnus Kirdi elul põhinev dokumentaalfilm jõudis sel nädalal kinodesse. Johannes Vedru käis Tõrvas esilinastusel.

"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Triinu Räim.

Toimetaja: ERR Sport

Täna otse
18.45
ETV2
Jalgpalli Rahvuste liiga. Eesti – Luksemburg

viimased uudised

08:32

Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

08:04

"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

02.10

Jörgen-Matthias Talviku: eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali

02.10

Magnus Kirt korraldas oma sünnilinna noortele eriseansi

02.10

Jalgpallikoondis läheb esimesele kodumängule vastu enesekindlalt

02.10

Eesti noorte saalijalgpallikoondis sai teada eelvalikturniiri vastased

02.10

Horse Show algas Läti ratsaniku võiduga, parim eestlane oli Kaleta

02.10

ETV spordisaade, 2. oktoober

02.10

Selevko saavutas Gruusia võistlusel kolmanda koha

02.10

Saalijalgpalli meistriliiga algas tiitlikaitsja Bunker Partneri napi võiduga

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.10

Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

01.10

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

01.10

Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

02.10

Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

02.10

Tartu Ülikool pidi vastu võtma esimese kaotuse

02.10

Duplantis jätab sisehooaja vahele

02.10

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

01.10

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

02.10

Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo