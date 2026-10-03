"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta

"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Triinu Räim.

Ja Magnus Kirdi elul põhinev dokumentaalfilm jõudis sel nädalal kinodesse. Johannes Vedru käis Tõrvas esilinastusel.

Jalgpallikoondise Rahvuste Liiga mängud käivad. Uurime, kuidas rahvuskoondisel siiani läinud on.

Spordisügis on täistuuridel käima läinud! Sel nädalavahetusel selgitatakse Sardiinia rallil WRC maailmameister – võtame ralliaasta kokku.

Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" tuleb sel nädalal juttu autorallist, Eesti jalgpallikoondisest, Rahvuste motokrossist ja Magnus Kirdist.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: