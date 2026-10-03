"Spordipühapäev" võtab kokku ralliaasta
Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" tuleb sel nädalal juttu autorallist, Eesti jalgpallikoondisest, Rahvuste motokrossist ja Magnus Kirdist.
Spordisügis on täistuuridel käima läinud! Sel nädalavahetusel selgitatakse Sardiinia rallil WRC maailmameister – võtame ralliaasta kokku.
Jalgpallikoondise Rahvuste Liiga mängud käivad. Uurime, kuidas rahvuskoondisel siiani läinud on.
Prantsusmaal toimuvad motokrossi meeskondlikud maailmameistrivõistlused. Millist elu Eesti motokross hetkel elab?
Ja Magnus Kirdi elul põhinev dokumentaalfilm jõudis sel nädalal kinodesse. Johannes Vedru käis Tõrvas esilinastusel.
"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Triinu Räim.
Toimetaja: ERR Sport