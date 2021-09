Naomi Osaka jätab taas turniiri vahele

Ameerika Ühendriikides, Indian Wellsis toimuva turniiri jätab jaapanlanna Naomi Osaka sel hooajal vahele. BNP Paribas Openi nime all peetav turniir on tennisehooaja üks suurimaid turniire, mille Osaka ka 2018. aastal võitis.

Osaka on sel hooajal vahele jätnud mitu suurturniiri. Suvel otsustas Osaka vahele jätta Wimbeldoni suurslämmi turniiri. Samuti diskvalifikatseeriti Osaka Prantsusmaa suureslämmi turniirist pärast seda, kui Osaka teatas, et ei kavatse suurturniiril anda pressikonverentse. Osaka mängis küll Tokyo Olümpiamängudel, ent langes veerandfinaalis.

Pärast Tokyo olümpiat on Osaka mänginud üksikutel turniiridel. USA lahtistel langes Osaka välja juba kolmandas ringis, Western & Southern Open 2021 langes Osaka samuti välja kolmandas ringis.

USA lahtistel teatas Osaka, et teeb pikema võistluspausi, sest ei tunne, et võitmine teeb teda enam õnnelikuks. BNP Paribas Open algab 4. oktoobril ja turniirile on oodata enamikku maailma tipptennisistidest.