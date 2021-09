Kontaveit alistas US Openi avaringis kindlalt kümne aasta taguse võitja

Tasavägiselt alanud avasetis pakkus kogenud Stosur tugevate servidega Kontaveidile vastupanu, kuid kaotas viimaks kaheksandas geimis neljandal murdevõimalusel oma pallingu.

Teises setis polnud enam võitjas kahtlust: Kontaveit oli tugev nii servil kui tõrjudes ja murdis 37-aastase austraallanna kolmel korral. Avasett kestis 39, teine 33 minutit.

Eesti esireket võitis esimeselt servilt 77 ja teiselt 53 protsenti mängitud punktidest, Kontaveit tegi 11 lihtviga Stosuri 27 vastu. Ära õnnestus kasutada neli murdepalli 15-st.

Teises ringis kohtub Kontaveit Hispaania tennisisti Cristina Bucsa ja šveitslanna Jil Teichmanni vahelise kohtumise võitjaga.

Enne mängu:

Turniiril 28. asetatud 25-aastane Kontaveit on 37-aastase Stosuriga varem korra mänginud – 2018. aasta Dubai turniiril jäi eestlanna peale 1:6, 6:2, 6:4.

Kontaveit võitis läinud nädalavahetusel Clevelandis enda karjääri teise WTA turniiri. Paarismängu maailma edetabelis 55. real paiknev ja üle-eelmisel nädalal Cincinnatis paarismänguturniiri võitnud Stosur pole tänavu üksikmängus veebruarist alates ühtegi võitu saanud. Ta on seitsmel järjestikusel turniiril piirdunud ühe kohtumisega. 2011. aastal aga võitis Stosur enda ainsa suure slämmi turniiri üksikmängus, triumfeerides just USA lahtistel, kus ta alistas finaalis Serena Williamsi.

Seitsmendat korda US Openi põhitabelis mängiv Kontaveit jõudis seal mullu kaheksandikfinaali. Stosur on US Openil mänginud 15 korda, kahel viimasel korral piirdus ta avaringiga, eelmisel aastal austraallanna New Yorki ei sõitnud.