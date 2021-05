Osaka loobub vaimse tervise nimel Prantsusmaa lahtiste pressikonverentsidest

"Olen tihti tundnud, et inimesed ei hooli sportlaste vaimsest tervisest ja mõistan seda ka siis, kui näen mõnda pressikonverentsi või osalen ise mõnel. Meid pannakse sinna istuma ja küsitakse küsimusi, mida meilt on juba varem korduvalt küsitud või siis küsitakse küsimusi, mis panevad meid endis kahtlema ja ma ei soovi end sellisesse olukorda panna," kirjutas Osaka sotsiaalmeedias. "Olen vaadanud klippe sportlastest, kes on pärast kaotust pressiruumis nutma hakanud ja ma tean, et ka teie olete neid vaadanud. Minu meelest on see maaslamaja löömine ja ma ei mõista, miks on seda vaja."

"See, et ma Prantsusmaa lahtistel pressikonverentsidel ei osale, ei tähenda, et mul on midagi turniiri vastu. Aga kui organisatsioonid saavad lihtsalt öelda "suhtle pressiga või sa saad trahvi" ja jätkuvalt ignoreerivad sportlaste vaimset tervist, tuleb selle üle lihtsalt naerda," jätkas maailmas enimteeniv naissportlane. "Igatahes ma loodan, et arvestatav osa sellest rahatrahvist, mis mulle tehakse, läheb vaimse tervisega tegelevale heategevusele."

Tennisistid peavad slämmiturniiridel pärast mänge pressikonverentsile tulema, kui keegi ajakirjanikest on selleks meediakeskuses soovi avaldanud. Kui tennisist jätab pressikonverentsile tulema, määratakse talle rahatrahv.

Jaapanis sündinud, aga USA-s üles kasvanud 23-aastane Osaka on enda karjääri jooksul võitnud neli suure slämmi turniiri, viimati triumfeeris ta tänavustel Austraalia lahtistel. Liival pole ta aga enda mängu veel leidnud, Prantsusmaa lahtistel pole ta kunagi kolmandast ringist kaugemale jõudnud. Tänavu on ta liival mänginud kolm matši ja saanud ühe võidu.

Prantsusmaa lahtised algavad pühapäeval.