Naomi Osakat ähvardatakse Prantsusmaa lahtistelt eemaldamisega

Osaka teatas enne aasta teise slämmiturniiri algust sotsiaalmeedia vahendusel, et ei osale Prantsusmaa lahtistel pressikonverentsidel, tuues põhjuseks enda vaimse heaolu.

"Meid pannakse sinna istuma ja küsitakse küsimusi, mida meilt on juba varem korduvalt küsitud või siis küsitakse küsimusi, mis panevad meid endis kahtlema ja ma ei soovi end sellisesse olukorda panna," selgitas Osaka kolmapäeval.

Pärast rumeenlanna Patricia Tigi alistamist ei ilmunudki Osaka pühapäeval ajakirjanike ette, mille peale määrasid turniiri korraldajad talle 15 000 dollari suuruse trahvi ja kõik neli slämmiturniiri avaldasid meedias ühispöördumise.

"Oleme Naomi Osakale selgitanud, et kui ta jätkab oma meediakohustuste ignoreerimist, võivad teda oodata edasised sanktsioonid," seisab avalduses. "Need võivad päädida turniirilt eemaldamisega ja uurimisega, mis võib ühtlasi tähistada võistluskeeldu teistelgi slämmiturniiridel."

"Toonitame, et reeglid on paika seatud selleks, et kõiki võistlejaid koheldaks ühtviisi. Spordis on tähtis tagada, et ühelgi sportlasel poleks teiste ees ebaausat eelist, mida praegune olukord paraku tähendab: üks mängija loobub oma kohustuste täitmisest, kui teised neid samal ajal austavad," lisati avalduses.