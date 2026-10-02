Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga

Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse Olympiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu Efes kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mike James kannakõõlust.

Mullu Euroliiga meistriks tulnud Olympiakos pidas võõrsil Bologna Virtusega maha tasavägise heitluse ning juhtis neljandal veerandil veel viie silmaga, aga võõrustaja jõudis siis järele. Poolteist minutit enne lõpusireeni oli seis viigis, kuid Jean Montero viis kümme sekundit enne mängu lõppu Olympiakose ühega peale.

Bologna klubi andis siis palli kanadalasele Marcus Carrile, kes tabas lõpusireeni kõlades keerulise kolmese ning vormistas sellega Virtusele suurepärase 96:94 (33:30, 16:20, 26:20, 21:24) võidu.

Esimest hooaega Euroliigas mängiv Carr viskas võidumängus 22 punkti ning jagas kümme resultatiivset söötu, Aliou Diarra tegi 18 punkti ja 14 lauapalliga kaksikduubli. Kolm Olympiakose meest jõudis 20 punktini, resultatiivseim oli 23 punkti kogunud Mbaye Ndiaye. Tyler Dorsey viskas 22 punkti, Sasha Vezenkovi arvele jäi 20 silma.

Anadolu Efes pidi võõrsil tunnistama Crvena zvezda paremust tulemusega 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19) ning sai lisaks kaotusele veel ühe valusa hoobi, kui mängujuht Mike James kolmandal veerandil tõsiselt viga sai. Euroliiga ajaloo resultatiivseim mees viidi ära kanderaamil ja kuigi ametlikku kinnitust ei ole, hoidis ta kinni oma parema jala kannakõõlusest.

Endine Baskonia äär Chima Moneke kogus Crvena zvezda eest 18 punkti ja seitse lauapalli, Efesi eest kerkis resultatiivseimaks 17 punkti ja seitse lauda kogunud Jordan Lloyd.

Mullu finaali jõudnud Madridi Real sai lausa kolmanda kaotuse järjest ning pidi tunnistama Tel Avivi Hapoeli paremust tulemusega 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23). Kaunase Žalgiris pidi samuti kaotusega leppima, Paris Basketball teenis kodupubliku ees 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:15) võidu.