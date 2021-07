Rahvusvaheline tenniseliit: mängijate vaimse tervise mured on tõsine teema

Rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) juht David Haggerty sõnas Reutersile, et tennise juhtivad organid suhtuvad vaimse tervise probleemidesse täie tõsidusega, kuid tunnistas, et mängijate toetamises on veel kõvasti arenguruumi.

Sportlaste vaimne tervis on viimasel ajal palju kõlapinda saanud – Jaapani tenniseäss Naomi Osaka loobus Prantsusmaa lahtistest, sest leidis, et atleetide vaimsele heaolule ei pöörata piisavalt tähelepanu ning Ameerika Ühendriikide võimlemisstaar Simone Biles katkestas Tokyo olümpiamängud, põhjendades otsust vaimse tervise kaitsmisega.

"Üks osa meie äritegevusest on koostöös meeste ja naiste turniiridega kindlaks teha, et sportlastel oleks võimalus spetsialistiga kohtuda, kui tuntakse, et see on vajalik. Sellegipoolest leian, et me oleme enamaks võimelised," sõnas Haggerty.

Osaka teatas Prantsusmaa lahtiste ajal, et ei osale pressikonverentsidel ega kõnele ajakirjanikega, sest see mõjub vaimsele tervisele rusuvalt. Selle peale trahvisid slämmiturniiri korraldajad sportlast 15 000 dollariga. Lisaks sellele pidasid slämmide korraldajad ühiselt nõu ning ähvardasid Osakat Prantsusmaa lahtistelt eemaldamise ja edasistel slämmiturniiridel osalemise piiramisega.

Vahejuhtumite järel otsustas Osaka ise turniiri katkestada ja tunnistas avalikult, et on aastaid depressiooniga võidelnud.

Haggerty ütles, et ta on sportlaste vaimse tervise probleemidest rääkinud ka Rahvusvahelises Olümpiakomitees, sest probleem ei esine ainult tennises, vaid kõikidel spordialadel. "Muudatuste elluviimine võtab aega. Ma ei taha lubada õhulosse, et maailm peale arutelusid muutub, aga ma usun, et koos töötades liigume paremuse poole," lisas tenniseliidu juht.