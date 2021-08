Emotsionaalne Naomi Osaka lahkus Cincinnatis pressikonverentsilt

Osakalt uuriti, kuidas ta tasakaalustab enda suurt populaarsust ja pressiga mittesuhtlemist. Jaapanis sündinud, aga USA-s kasvanud maailma teine reket palus küsimust mitu korda korrata ning vastas siis, et tema karjääril on suur tähelepanu olnud juba noorusest saati.

"Vahest on see minu tausta tõttu, aga ma ei saa selle vastu midagi teha, et on asju mida ma säutsun (Twitteris - ed) ning nendest tehakse uudisartikleid. Ma ütleks, et ma ei tea, kuidas seda tasakaalustada. Ma proovin seda nagu teiegi jooksvalt välja mõelda," ütles tennisist.

Järgmise reporteri küsimuse ajal said emotsioonid aga Osakast võitu ning 23-aastane tennisist lahkus mõneks minutiks pressikonverentsilt, et end koguda. Ta naases ning lõpetas pressikonverentsi.

Osaka agent Stuart Duguid mõistis reporteri käitumise hukka ning ütles, et sellised küsimused on täpselt põhjuseks, miks mängijate ja meedia suhted on jõudnud sinna, kus nad on. "Kõik sellel [pressikonverentsil] nõustusid, et reporteri toon oli vale ja selle ainus eesmärk oli hirmutada. Kohutav käitumine. Ja vihje sellele, et Naomi võlgneb enda väljakuvälise edu meediale on müüt, ärge olge nii enesekesksed," ütles agent.

Osakalt uuriti pressikonverentsil ka tema otsusest Prantsusmaa lahtistel pressiga mitte rääkida ja tennisist pidas seda igati õigeks otsuseks ning ütles, et pidi seda enda vaimse tervise nimel tegema. Ta rääkis ka olümpiamängudel vaimse tervise nimel sportvõimlemises alasid vahele jätnud USA esivõimlejast Simone Bilesist ja ütles, et saatis võimlejale sõnumi, aga ei hakkanud teda rohkem segama.

Tennisist teatas enne Cincinnati turniiri, et kavatseb võidetava preemia annetada laupäeval Haitil toimunud tugeva maavärina tagajärgedega hakkamasaamiseks. Cincinnati naiste turniiri auhinnafond on 2,8 miljonit dollarit. Võitja teenib 255 220 dollarit, teise koha omanik aga 188 945 dollarit. Poolfinaali jõudes on tagatud 100 250 dollari suurune preemia.