Kelly Sildaru nimetati viiendat korda aasta noorsportlaseks

18-aastane freestyle-suusataja võitis lõppenud aastal noorte olümpial kuldmedali, lisaks võidutses ta X-Mängudel nii pargi- kui rennisõidus.

"Ma arvan, et ei ole oluline kui hea ma olen, vaid pigem on oluline see, et mulle meeldib teha, mida ma teen ja ma ise olen endaga rahul," ütles Sildaru auhinda vastu võttes.

"Ma kindlasti ei pea ennast enam nii noorsportlaseks kui võib-olla kaks aastat tagasi," lisas mullu ka aasta naissportlase tiitli pälvinud Sildaru Eesti Olümpiakomiteele antud intervjuus. "Aga mul on ikkagi siiralt hea meel selle auhinna üle ja et isegi minu vanust sportlast veel nimetatakse noorsportlaseks."

Aasta noorsportlase valisid ajakirjanikud ja organisatsioonid. Hääletusel osales 63 spordiorganisatsiooni ning 45 spordiajakirjanikku.