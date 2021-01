Koroonaviirusest räsitud spordiaastal olid tavapärased kolm kategooriat – aasta naissportlane, aasta meessportlane ja aasta võistkond – liidetud üheks.

Tänak ja Järveoja võitsid ajaloolise esimese Eesti MM-ralli, lisaks olid nad kolmel etapil teised ja lõpetasid hooaja kokkuvõttes kolmanda kohaga.

"Aitäh kõikidele toetajatele selle tunnustuse eest," ütles Tänak videosõnumis. "On olnud ebareaalne aasta. Loomulikult üleüldiselt on olnud keeruline, aga samamoodi on see mõjutanud ka sporti. Kõik, mis sel aastal toimus… raske oli järge pidada. Loomulikult peaksime olema õnnelikud, et üldse autosport kui selline toimis ja võistlused suudeti ära korraldada. Otseselt sarjatunnet oli raske tekitada ja me kunagi ei teadnud, mis tuleb, mis ei tule, millal tuleb. Sellepärast pidime võtma ühe võistluse korraga. Kindlasti oli kogu see aasta seetõttu väga teistmoodi."

"Aitäh kõikidele ka minu poolt," lisas Järveoja. "Oli tõesti ebareaalne aasta ja ka ebanormaalne aasta. Aga eelkõige oli see õpetlik aasta. Õpetlik just selle koha pealt, et me ei tohiks asju võtta iseenesestmõistetavana, sest meie kõige suurem väärtus on tervis ja tervist me peame hoidma. Püsigem terved, sest terves kehas terve vaim!"

Aasta sportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Lisaks Tänakule ja Järveojale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel Anett Kontaveit, Erik Aaslav-Kaasik, Eva-Lotta Kiibus ja Kelly Sildaru.

