Eestimaa Spordihing 2020 Sirje Argus: tunne on nagu olümpiavõitjal

"Mul on tunne nagu olümpiavõitjal," naeris Argus. "Ma ei ole teab mis suur esineja ja päris õudne tunne tuli peale, kui hakkasin mõtlema, kui palju inimesi seda saadet vaatavad ja mida ma seal kõik rääkima pean."

Sirje Argus on sidunud oma elu hobustega ja Tondi maneežiga. Seal alustas ta teismelise tüdrukuna ratsutamisega ja jätkas treenimist tegevsportlasena, kuni sai ka pakkumise toonaselt direktorilt Jüri Villemsonilt tulla tema asetäitjaks. Alates 1996. aastast on Argus Tondi ratsakeskuse tegevjuht. Aktiivse treenerina on ta kõik need aastad juhendanud lapsi kolmevõistluse ja takistussõidu treenerina. Pikki aastaid on ta võidelnud selle eest, et väärika ajalooga ratsakeskus Tallinna püsima jääks ja pealinna lastel side hobustega ei kaoks.