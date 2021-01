"See oli väga huvitav aasta. Ta algas minu jaoks suurepäraselt, sest minu kaunis sportlane Eva-Lotta Kiibus saavutas seitsmenda koha Euroopa meistrivõistlustel, mis oli väga suur areng ja väga suur saavutus meie mõlema jaoks," ütles Levandi auhinda vastu võttes.

Iluuisutreeneri Anna Levandi hoolealune Eva-Lotta Kiibus sai Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha, korrates iseseisva Eesti parimat tulemust suurvõistlustel. Lisaks sai 17-aastasest Kiibusest läbi aegade teine Eesti naisüksiksõitja, kes pääses Rahvusvahelise Uisuliidu prestiižikas GP-sarjas jääle – Kiibus tegi enda debüüdi Moskva GP-etapil, kus parandas võimsa vabakavaga isiklikku rekordit ja sai kuuenda koha.

Levandi õpilane on ka tema 15-aastane poeg Arlet Levandi, kes võitis noorte olümpial võistkondliku kuldmedali ning sai esikoha rahvusvahelistel võistlustel Tallinnas ja Budapestis.

"Võrreldes selle tööga, mis on tehtud, on see [Kristjani kuju] palju kergem," muheles Levandi Eesti Olümpiakomiteele antud intervjuus. "Väga-väga uhke tunne!"

"Sportlastele antakse auhind selle hetke eest, mis nad on just sooritanud. Treenerile antakse pikaajalise töö eest. Need 20 aastat, mis ma olen Eestimaal treenerina töötanud päevast päeva, tihti mitu kuud ilma vaba päevata, kuude kaupa ilma puhkuseta… see on see, et teed sihikindlalt, tead, kuhu tahad jõuda. Arvan, et selle eest see auhind," jätkas ta. "Kõige tähtsam on armastada oma tööd, siis tohutu sihikindlus ja fanatism."

Aasta treener selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Lisaks Levandile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel Avo Keel ja Indrek Tobreluts.

