Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

Arsenal kaotas viiendas voorus võõral murul Brighton & Hove Albionile 0:3. Brightoni tassis võiduni meeskonna kapten Pascal Gross, kes lõi 31. minutil avavärava ja andis 57. minutil väravasöödu Chema Andres väravale, mis tegi seisuks 3:0. Teise värava lõi vahetult enne avapoolaja lõppu Charalampos Kostoulas. Liigatabelis on Arsenal teisel kohal, Brighton tõusis neist kahe punkti kaugusele kolmandaks.

Tottenham Hotspuri mannetu hooaja algus sai jätku, kui koduväljakul jäädi 3:2 alla Aston Villale. Külalismeeskond haaras 79. minutiks Johan Manzambi, Nicolas Jacksoni ja Emiliano Buendia väravatest 3:0 edu. Tottenham suutis mängu lõpu põnevaks teha, kui 86. minutil lõi ühe värava tagasi Conor Gallagher ja 90+8. minutil skooris teise värava Jan Paul van Hecke. Hooaja esimese võidu teeninud Villa hüppas tabelis 15. kohale, Tottenham on 19. positsioonil.

Everton pikendas oma kaotuseta seeria viiele mängule, alistades koduväljakul Ipswich Towni 1:0. Võiduvärava eest kandis 11. minutil hoolt Thierno Barry. Tabelis paikneb Everton viiendal ja Ipswich 11. real.

Newcastle United sai kodus Hull Cityst jagu 2:1. Joe Willock viis kodumeeskonna juba 2. minutil juhtima ja viis minutit hiljem suurendas eduseisu kaheväravaliseks Lewis Hall. Mõlemale väravale tegi eeltöö Harvey Barnes. Hulli auvärava lõi 67. minutil Mohamed-Ali Cho. Newcastle'i leiab tabelis kaheksandalt realt, Hull on seitsmes.

Eelmisel hooajal esiliiga võitnud Coventry City avas viimaks punktiarve, kui alistas võõrsil Jay Dasilva tabamusest Nottingham Foresti 1:0. Coventry kerkis 18. kohale, Forest jätkab 12. kohal.