X!

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

Jalgpall
Arsenali poolkaitsja Declan Rice.
Arsenali poolkaitsja Declan Rice. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Arsenal nelja järjestikuse võidu järel vastu võtma esimese kaotuse.

Arsenal kaotas viiendas voorus võõral murul Brighton & Hove Albionile 0:3. Brightoni tassis võiduni meeskonna kapten Pascal Gross, kes lõi 31. minutil avavärava ja andis 57. minutil väravasöödu Chema Andres väravale, mis tegi seisuks 3:0. Teise värava lõi vahetult enne avapoolaja lõppu Charalampos Kostoulas. Liigatabelis on Arsenal teisel kohal, Brighton tõusis neist kahe punkti kaugusele kolmandaks.

Tottenham Hotspuri mannetu hooaja algus sai jätku, kui koduväljakul jäädi 3:2 alla Aston Villale. Külalismeeskond haaras 79. minutiks Johan Manzambi, Nicolas Jacksoni ja Emiliano Buendia väravatest 3:0 edu. Tottenham suutis mängu lõpu põnevaks teha, kui 86. minutil lõi ühe värava tagasi Conor Gallagher ja 90+8. minutil skooris teise värava Jan Paul van Hecke. Hooaja esimese võidu teeninud Villa hüppas tabelis 15. kohale, Tottenham on 19. positsioonil.

Everton pikendas oma kaotuseta seeria viiele mängule, alistades koduväljakul Ipswich Towni 1:0. Võiduvärava eest kandis 11. minutil hoolt Thierno Barry. Tabelis paikneb Everton viiendal ja Ipswich 11. real.

Newcastle United sai kodus Hull Cityst jagu 2:1. Joe Willock viis kodumeeskonna juba 2. minutil juhtima ja viis minutit hiljem suurendas eduseisu kaheväravaliseks Lewis Hall. Mõlemale väravale tegi eeltöö Harvey Barnes. Hulli auvärava lõi 67. minutil Mohamed-Ali Cho. Newcastle'i leiab tabelis kaheksandalt realt, Hull on seitsmes.

Eelmisel hooajal esiliiga võitnud Coventry City avas viimaks punktiarve, kui alistas võõrsil Jay Dasilva tabamusest Nottingham Foresti 1:0. Coventry kerkis 18. kohale, Forest jätkab 12. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19.09

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

19.09

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19.09

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

19.09

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

19.09

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

19.09

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

19.09

Bayern lõi kodupubliku ees seitse vastuseta väravat

18.09

Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

18.09

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

18.09

Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi

sport.err.ee uudised

19.09

Kokins, Paat ja Lucas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

19.09

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

ETV spordisaade, 19. september

19.09

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

19.09

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

19.09

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

19.09

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

19.09

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse Uuendatud

19.09

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

19.09

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

19.09

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

19.09

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

19.09

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

19.09

Viktoria Vesso peab EM-i vahele jätma

19.09

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

loetumad

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

19.09

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

19.09

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

18.09

Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees

18.09

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo