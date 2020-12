Sukles aasta sportlase muudatusest: selle aasta võitja on vaat et kõige kõvem

Seega on tavapärased kolm kategooriat – aasta naissportlane, aasta meessportlane ja aasta võistkond – liidetud üheks. Millest selline otsus? "See 2020. aasta on selline kummaline aasta. Ei saa teha kõike samamoodi, nagu on alati tehtud, see olukord nõuab natuke teistsuguseid otsuseid. Ja me ju teame, et niivõrd palju tiitlivõistlusi on ära jäänud," selgitas Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles. "Kui vaatame praegu eestlaste medalite arvu, siis kui 2019 oli 170 medalit, siis nüüd on ainult 70 medalit toodud Eestile. Järelikult pidime midagi tegema. See ei olnud üldse kerge otsus otsustada, et me ei jaga välja eraldi Kristjanit naissportlasele, meessportlasele ja võistkonnale, vaid paneme selle kokku. Selle viimase otsuse tegime oktoobri alguses, sest siis oli selge, et ega siin aasta lõpus midagi teistmoodi ei tule."

Kuigi varasematel aastatel on mängitud mõttega andagi välja vaid üks auhind aasta sportlasele, kinnitas Sukles, et EOK jaoks on tänavune kategooriate liitmine ikkagi ühekordne tegu. "Oleme enda jaoks selle selgeks teinud, et see on ainult ühekordne. Kui 2021. aasta ei ole sama kummaline aasta, siis võib ta jätkuda," nentis Sukles. "Aga me ikkagi sooviksime välja anda traditsioonilist nelja Kristjanit – mehele, naisele, võistkonnale ja treenerile. Aga oleme ka mõelnud, et võib-olla isegi selle aasta Kristjani võitja on vaat et kõige kõvem, sest ta konkureerib ju n-ö kolm ühes – ta peab konkureerima teiste sportlaste ja ka võistkondadega."

Laureaadid kuulutatakse välja 3. jaanuaril kell 19.30 telesaates "Spordiaasta tähed 2020", mis on eetris Kanal 2-s ja Postimehe portaalis. "Eks me ühtpidi läheme ainult sellel aastal tagasi sinna, kus olime 15-20 aastat tagasi, kui aasta sportlase auhind antakse üle teleekraanil. Tõesti, selle aasta parim sportlane selgub ainult televisioonisaates," lausus Sukles. "See tähendab, et tavapärast galat, kuhu on igal aastal oodatud 1800 inimest, me sel aastal teha ei saa. Kogu Eesti üldsus saab 3. jaanuaril alates 19.30-st näha seda, kuidas valitakse aasta sportlane, aasta treener."

Rahvahääletus kestab 20. detsembrini (k.a.), enda hääle saab anda EOK lehel või siin.