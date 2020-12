Aasta mees- ja naissportlast tänavu eraldi välja ei kuulutata

"On olnud tiitlivõistlustevaene aasta ning selleks, et tagada "Aasta sportlane 2020" aunimetusele ja Kristjanile väärikas konkurents, otsustasime tavapärase kolme kategooria – aasta naissportlase, meessportlase ja võistkonna – asemel pärjata selle ühe ja ainsa – aasta sportlase, kelleks võib olla nii individuaalsportlane kui ka tiim. See on ühekordne muudatus, mida toetas ka EOK sportlaskomisjon," nentis Sukles.

"Samuti on see sümboolne kummardus selle tava ajaloole – tänavu täitub 90 aastat aasta sportlase esmakordsest valimisest ja toona kuulutati välja samuti vaid üks sportlane. Loodetavasti võimaldab 2021. aasta piisavalt võistlusi, et on ainest valida taas aasta sportlasi mitmes kategoorias. Aasta treeneri valimine jätkub tavapäraselt," rääkis Sukles.

2020. aasta sportlane ja treener selgitatakse rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletustulemuste liitmisel. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Lisaks nimetatakse aasta noorsportlane, kes selgitatakse välja spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste põhjal.

Laureaadid kuulutatakse välja 3. jaanuaril kell 19.30 telesaates "Spordiaasta tähed 2020", mis on eetris Kanal 2-s ja Postimehe portaalis.

Eestis on aasta sportlasi valitud juba pea 90 aastat. Esimest korda valiti Eestis aasta sportlasi 1931. aastal, kui Eesti Spordilehe avanumbris küsiti lehelugejailt eelistusi 1930. aasta osas. Toona nimetati aasta parimaks sportlaseks kergejõustiklane Elmar Rähn. 1955. aastast on parimate valimine olnud järjepidev traditsioon, mida on aja jooksul täiustatud: 1967. aastast valitakse eraldi aasta mees- ja naissportlast, 1969. aastal lisandus aasta võistkond ning 1988. aastast alates antakse välja aasta treeneri tiitlit.

Mullu valiti aasta meessportlaseks odaviskaja Magnus Kirt, aasta naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru, aasta võistkonnaks rallipaar Ott Tänak-Martin Järveoja ning aasta treeneriks Magnus Kirdi juhendajad Indrek Tustit ja Marek Vister. Läbi aegade enim Eesti aasta parima sportlase tiitleid on pälvinud Erika Salumäe, kes pälvis vahemikus 1983-1996 selle tunnustuse koguni üheksal korral.

"Aasta sportlane 2020" valimist korraldab Eesti Olümpiakomitee.

Hääletada saab siin.