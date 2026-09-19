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Paide sai võõrsil Unitedist jagu

Premium liiga
Paide Linnameeskond.
Paide Linnameeskond. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Premium liiga

Paide Linnameeskond alistas Premium liiga 29. voorus võõral väljakul Nõmme Unitedi 3:1.

Paide läks avapoolaja keskel juhtima Martin Milleri väravast, kuid 59. minutil tõi tabloole viigi Ivan Krasnovi tabamus. Hindrek Ojamaa teenis 74. minutil Paide kasuks penalti, mille realiseeris väravaks tema vend Henrik. Seitse minutit hiljem vormistas lõppseisu Juan Sebastian Palacios Murillo.

Paide jätkab liigatabelis 51 punktiga kolmandal kohal. Koht kõrgemal olevast Tallinna Florast ollakse ühe punkti kaugusel ning lähimat jälitajat Nõmme Kaljut edestatakse nelja punktiga. United on 28 punktiga eelviimasel ehk üheksandal positsioonil.

Pühapäeval leiab aset kolm kohtumist: Tartu Tammeka - Nõmme Kalju, Narva Trans - FCI Levadia ning Tallinna Flora - Pärnu Vaprus.

Toimetaja: Henrik Laever

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