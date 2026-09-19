X!

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpalli Eesti koondis

ETV spordisaates võttis Eesti meeste võrkpallikoondise esituse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kokku võrkpallitreener Sten Esna.

Meie rahvuskoondis ei saanud EM-il alagrupist edasi, aga oleme MM-ile minemise lävel. Meie viimane mäng EM-il oli võimas, aga turniiri algus oli ebaõnnestunud. Mis oli sinu jaoks kõige märkimisväärsem sündmus EM-il?

Alagrupist me edasi ei pääsenud. Selle kohta võib öelda, et eesmärki ei täidetud. Need kaks viimast võitu ja see, et hetkel on MM-i pilet käega katsutav, on natukene nagu muinasjutt. See on üliäge! Fännid, kes kahes viimases mängus kaasa elasid, neile oleks kindlasti magus preemia, kui saaksime järgmisel aastal MM-ile.

Milline on meie koondise tase? Kas see, mida nägime Soome vastu? Või see mäng, mis oli Serbia vastu?

Minu arvates on koondis viimase aastaga teinud suure sammu edasi. Võidus Ukraina üle enne EM-i näidati super mängu. Võidus Soome üle oli hea flow peal, emotsioon oli üleval. Taani vastu lõikasime ise näppu sellega, et Taani suutis hoida oma emotsiooni üleval ja neil kõik asjad õnnestusid. Saime valusa 0:3 kaotuse. Teistes mängudes saime vähemalt ühe geimi kätte. See on mõttekoht, kuidas saada paremaks, aga väidan ikkagi, et Soome mäng näitas, et meil on sisu. Kui tähtede seis on nii hea, et saame järgmisel aastal MM-ile, siis mina olen ikkagi optimistlik ja loodan, et seal võib ka midagi head juhtuda.

Me ei ole EM-il saanud 16 parema hulka juba mitu turniiri järjest. Kas teised lihtsalt sõidavad meist kiiremini?

Me teeme ka tööd. Ma ei ütleks, et teised sõidavad kiiremini. Minu teada me ei olnud Soomet ametlikes mängudes võitnud üle 20 aasta. Ja Soome jaoks oli see mäng väga tähtis. See näitab ka seda, et seal koondises on samamoodi inimesed nagu on meie koondises. Seekord oli nii, et Eestis suutis ennast maksma panna ja sellised mängud annavad enesekindlust ka järgmisteks mängudeks.

Peatreeneri Alar Rikbergi jätkamine ei ole kindel. Kui me nüüd saamegi MM-ile peale, kas see on piisav alus Rikbergi jätkamiseks?

Alar on aastate jooksul teinud head tööd, aga nagu [võrkpalliliidu president] Hanno Pevkur ütles, eks juhatus peab istuma maha ja kaaluma erinevaid variante. Eestis on talle Rainer Vassiljevi näol kindlasti hea konkurent kõrval. Eks mõlemad mehed peavad oma visiooni paberi peale panema ja siis on otsuse koht.

MM-ile pääsemine on kindlasti hea valuuta. Kui need kaks viimast mängu ei oleks võiduga lõppenud, siis ma arvan, et Rikbergi teekond peatreenerina oleks kindlasti otsa saanud. See on huvitav väljakutse alaliidu juhatusele, et kuidas siit edasi minna. Loomulikult mängijate, eriti kapteni ja teiste liidrirollis olevate mängijate arvamust küsitakse, aga lõppkokkuvõttes on see alaliidu juhatuse otsus.

Rikberg on öelnud päris mitu lauset EM-i jooksul, mis on hakanud oma elu elama. Kas me oleme nendes lausetes liigselt kinni ning mõtleme ja räägime neist rohkem kui tegelikult peaks?

Eks ajakirjandus teeb oma tööd. Võib-olla teatud asjad on kontekstist välja rebitud ja on hakanud oma elu elama. Ma ei ületähtsustaks neid väljaütlemisi. Pärast mängu, emotsiooni pealt mingeid asju öelda on üks asi. Teine asi on see, mida peatreener võistkonna ees ja kinniste uste taga ütleb. Loomulikult on treeneri sõnadel kaal. See, et asjade üle arutatakse, näitab, et inimestele läheb see asi korda.

Elame huvitaval ajal. Aitäh, Sten Esna!

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

19.09

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

18.09

Roosna: Rikberg on võib-olla natuke liiga mugav treener

18.09

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

18.09

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

18.09

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

18.09

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti

18.09

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

17.09

Saaremaa: see mäng jääb kogu eluks meelde!

17.09

Eesti rannavollepaarid avasid U-18 EM-i avapäeval võiduarve

17.09

Belgia alistas Serbia kolmes geimis

videod

sport.err.ee uudised

19.09

Kokins, Paat ja Lucas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

19.09

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

ETV spordisaade, 19. september

19.09

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

19.09

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

19.09

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

19.09

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

19.09

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse Uuendatud

19.09

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

19.09

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

loetumad

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

19.09

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

19.09

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

18.09

Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees

18.09

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo