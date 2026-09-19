Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

Meie rahvuskoondis ei saanud EM-il alagrupist edasi, aga oleme MM-ile minemise lävel. Meie viimane mäng EM-il oli võimas, aga turniiri algus oli ebaõnnestunud. Mis oli sinu jaoks kõige märkimisväärsem sündmus EM-il?

Alagrupist me edasi ei pääsenud. Selle kohta võib öelda, et eesmärki ei täidetud. Need kaks viimast võitu ja see, et hetkel on MM-i pilet käega katsutav, on natukene nagu muinasjutt. See on üliäge! Fännid, kes kahes viimases mängus kaasa elasid, neile oleks kindlasti magus preemia, kui saaksime järgmisel aastal MM-ile.

Milline on meie koondise tase? Kas see, mida nägime Soome vastu? Või see mäng, mis oli Serbia vastu?

Minu arvates on koondis viimase aastaga teinud suure sammu edasi. Võidus Ukraina üle enne EM-i näidati super mängu. Võidus Soome üle oli hea flow peal, emotsioon oli üleval. Taani vastu lõikasime ise näppu sellega, et Taani suutis hoida oma emotsiooni üleval ja neil kõik asjad õnnestusid. Saime valusa 0:3 kaotuse. Teistes mängudes saime vähemalt ühe geimi kätte. See on mõttekoht, kuidas saada paremaks, aga väidan ikkagi, et Soome mäng näitas, et meil on sisu. Kui tähtede seis on nii hea, et saame järgmisel aastal MM-ile, siis mina olen ikkagi optimistlik ja loodan, et seal võib ka midagi head juhtuda.

Me ei ole EM-il saanud 16 parema hulka juba mitu turniiri järjest. Kas teised lihtsalt sõidavad meist kiiremini?

Me teeme ka tööd. Ma ei ütleks, et teised sõidavad kiiremini. Minu teada me ei olnud Soomet ametlikes mängudes võitnud üle 20 aasta. Ja Soome jaoks oli see mäng väga tähtis. See näitab ka seda, et seal koondises on samamoodi inimesed nagu on meie koondises. Seekord oli nii, et Eestis suutis ennast maksma panna ja sellised mängud annavad enesekindlust ka järgmisteks mängudeks.

Peatreeneri Alar Rikbergi jätkamine ei ole kindel. Kui me nüüd saamegi MM-ile peale, kas see on piisav alus Rikbergi jätkamiseks?

Alar on aastate jooksul teinud head tööd, aga nagu [võrkpalliliidu president] Hanno Pevkur ütles, eks juhatus peab istuma maha ja kaaluma erinevaid variante. Eestis on talle Rainer Vassiljevi näol kindlasti hea konkurent kõrval. Eks mõlemad mehed peavad oma visiooni paberi peale panema ja siis on otsuse koht.

MM-ile pääsemine on kindlasti hea valuuta. Kui need kaks viimast mängu ei oleks võiduga lõppenud, siis ma arvan, et Rikbergi teekond peatreenerina oleks kindlasti otsa saanud. See on huvitav väljakutse alaliidu juhatusele, et kuidas siit edasi minna. Loomulikult mängijate, eriti kapteni ja teiste liidrirollis olevate mängijate arvamust küsitakse, aga lõppkokkuvõttes on see alaliidu juhatuse otsus.

Rikberg on öelnud päris mitu lauset EM-i jooksul, mis on hakanud oma elu elama. Kas me oleme nendes lausetes liigselt kinni ning mõtleme ja räägime neist rohkem kui tegelikult peaks?

Eks ajakirjandus teeb oma tööd. Võib-olla teatud asjad on kontekstist välja rebitud ja on hakanud oma elu elama. Ma ei ületähtsustaks neid väljaütlemisi. Pärast mängu, emotsiooni pealt mingeid asju öelda on üks asi. Teine asi on see, mida peatreener võistkonna ees ja kinniste uste taga ütleb. Loomulikult on treeneri sõnadel kaal. See, et asjade üle arutatakse, näitab, et inimestele läheb see asi korda.

Elame huvitaval ajal. Aitäh, Sten Esna!