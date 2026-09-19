Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

Eesti meeste malekoondis sai Samarkandis toimuval maleolümpial kolmandas ja neljandas voorus kirja võidud. Eesti naiskond viigistas kolmandas ja kaotas neljandas voorus.

Maleolümpia kolmandas voorus sai meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Siroš, Kirill Chukavin ja Dion Krivenko teise matšivõidu, alistades kindlalt 116. asetusega Jordaania 4:0.

Naiskonnal oli kolmandas voorus vastaseks 17. asetusega Šveits. Eesti esinumber Mai Narva mängis enda käesoleva olümpia avapartii endise naiste maailmameistri Alexandra Kosteniuki vastu. Narva mängis mustadega põneva partii järel välja viigi. Teisel laual võitis valgetega Margareth Olde, Sofia Blokhin pidi kolmandal laual mustade malenditega leppima kaotusega ning valgetega mänginud Grete Olde viik neljandal laual tagas ka matšiviigi tugeva naiskonna vastu skooriga 2:2.

Neljandas voorus oli Eesti meeskonna vastaseks 99. asetusega Madagaskar. Kuigi Aleksandr Volodin pidi esimesel laual leppima kaotusega, tagasid Ilja Siroši viik ning Kirill Chukavini ja Dion Krivenko võidud Eestile matšivõidu 2,5:1,5. Pärast neljandat vooru on meeskond kolme võidu ehk kuue matšipunktiga 50. kohal 206 võistkonna seas.

Naiskonnal oli neljandas voorus vastaseks seni tugevaim riik, 12. asetusega Holland. Mai Narva võitis esimesel laual veenvalt valitsevat U-20 neidude Euroopa meistrit ja Euroopa naiste välkmale meistrit Eline Roebersit. Margareth Olde viigistas mustadega suurmeister Zhaoqin Pengiga. Kolmandal ja neljandal laual pidid Grete Olde ning Monika Tsõganova pärast pingelisi mänge aga leppima vastaste paremusega ja matš lõppes eestlastele napi 1,5:2,5 kaotusega. Eesti naiskond on pärast neljandat vooru kahe võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega 54. kohal 189 võistkonna seas.