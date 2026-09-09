Pegula jõudis taas kodusel slämmil nelja parema sekka

Pegula (WTA 3.) alistas kaks tundi ja 21 minutit kestnud veerandfinaalis kaasmaalanna Emma Navarro (WTA 27.) 3:6, 6:4, 6:3.

Otsustavas setis murdis Navarro esimesena, minnes 2:1 juhtima, kuid Pegula vastas kohe murdega, võites Navarro servigeimi nulliga. Lõpuks võitis Pegula 1:2 kaotusseisust neli geimi järjest. Seisul 5:3 päästis Pegula enda servil veel ühe murdepalli ja vormistas võidu teisel matšpallil.

"See oli väga raske mäng, füüsiline. Õhuniiskus oli kõrge. Ma ei näidanud enda parimat servi ja pidin paljude deemonitega võitlema," võttis Pegula mänguõhtu kokku.

Pegula on nüüd karjääri jooksul saanud 90 kolmesetilist võitu, neist 48 on tulnud niimoodi, et ta on kaotanud avaseti.

32-aastane Pegula jõudis USA lahtistel nelja parema sekka kolmandat aastat järjest, üldse on see tema karjääri neljas slämmiturniiri poolfinaal – nii kaugele jõudis ta ka tänavustel Austraalia lahtistel. Seni on ta vaid korra varem poolfinaalist edasi jõudnud, kui 2024. aastal jäi ta finaalis 5:7, 5:7 alla Arina Sabalenkaga.

Nüüd tuleb tal maailma esireketi Sabalenkaga vastamisi minna taas poolfinaalis – mullu jäi ta poolfinaalis valgevenelannale alla 6:4, 3:6, 4:6. Tänavu on nad korra mänginud, kui Berliini muruturniiril jäi kolmes setis peale Pegula. Kokkuvõttes juhib Sabalenka omavahelistes mängudes 9:4. Kõva kattega väljakul olid nad viimati vastamisi mullusel WTA finaalturniiril, kus Sabalenka jäi kolmes setis peale.