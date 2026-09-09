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Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

Autosport
Kevin Pesur saavutas Hiinas kuuenda koha
Kevin Pesur saavutas Hiinas kuuenda koha Autor/allikas: Erakogu
Autosport

Hiinas Ningbos nädalavahetusel toimunud Royal Drift sarja kolmas etapp pakkus Eesti driftisõitjatele põhjust rahuloluks, eestlastest sai parimana Kevin Pesur kuuenda koha.

Võistlusel olid stardis Kevin Pesur ja Oliver Randalu ning mõlemad näitasid head sõitu juba kvalifikatsioonis. Randalu lõpetas kvalifikatsiooni seitsmenda kohaga (91,5 punkti) ja Pesur kaheksandaga (91). Nii alustasid mõlemad Eesti sõitjad tandemvõistlusi 32 parema hulgas, vahendab autosport.ee.

Pesuri jaoks kujunes võistluspäev väga edukaks. Top 32 sõidus alistas ta Zheng Zicheni ning pääses 16 parema hulka, kus tuli vastaseks Leonid Shnayder, kellest Pesur sai samuti jagu. Sellega jõudis eestlane juba kaheksa sekka, kus tema vastaseks oli hilisem teise koha omanik Kirill Matskevitš.

Pesuri sõit lõppes küll kaheksa parema seas, kuid kokkuvõttes andis nädalavahetus talle 42 võistleja konkurentsis kuuenda koha. Lisaks individuaalsele tulemusele aitas eestlane oma meeskonna võistkondlikus arvestuses kolmandale kohale.

Esimest korda uue auto ja uue meeskonnaga Royal Drifti sarjas võistelnud Pesur pidas tulemust väga heaks alguseks. "Kvalifikatsioonis teenitud tugevad 91 punkti ning juba esimesel võistlusel uue autoga kaheksa hulka jõudmine on kindlasti väga positiivne algus," sõnas Pesur.

Ka Oliver Randalu jaoks oli Ningbo nädalavahetus eriline, sest tegemist oli samuti tema esimese võistlusega Hiinas. Eestlane pidi kohanema uue tiimi, võõra auto, teistsuguste võistlusreeglite ning kohtunike hindamiskriteeriumidega.

Hiinasse saabuti juba nädal enne võistlust, et võtta aega auto ja uue keskkonnaga tutvumiseks. Selle aja jooksul ning võistlusnädalavahetusel jõuti autot enda jaoks ka sobivamaks seadistada. Sarnane kohanemisprotsess oli Ningbos vajalik ka Pesuril, kelle uut autot arendati võistluse käigus sõidust sõitu.

Kui Pesuri jaoks oli nädalavahetuse keskne märksõna uue auto ja Royal Drifti süsteemiga kohanemine, siis Randalu puhul lisandus sellele veel parempoolse rooliga auto ning täiesti uue meeskonnaga harjumine. Randalu sõnul ei tundnud ta end parempoolse rooliga veel täielikult kindlalt, kuid iga sõiduga muutus olukord paremaks.

"Esimest korda Hiinasse võistlema tulles pidasin kõige olulisemaks tiimiga tutvumist ja võimalikult kiiret kohanemist. See läks isegi paremini, kui oskasime oodata. Seega negatiivset me siit endaga kaasa ei võta. Pigem palju positiivseid kogemusi ja teadmisi, mida järgmisteks etappideks kasutada," sõnas Randalu.

Randalu jõudis samuti 16 parema sõitu, kus talle tuli vastaseks norralane Örjan Nilsen. Tegemist oli tuttava konkurendiga, sest mehed on varem mitmel korral kohtunud ka Drift Mastersi sarjas.

Paraku jäi nende duell Randalu jaoks lühikeseks. "Seekord lõppes meie sõit õlijahutusradiaatori ühenduse purunemisega, mille tagajärjel auto seiskus ning mootoriruumist lahvatas ka suurem leek," kirjeldas Randalu.

Ningbo etapil teenis võidu Artjom Šabanov, teiseks tuli Kirill Matskevitš ja kolmandaks Sebastian Fontijn. Stardis oli 42 sõitjat ning tegemist oli Royal Drift sarja hooaja kolmanda etapiga.

Eesti sõitjate jaoks pole Hiina hooaeg aga veel lõppenud. Royal Drift sarja kalender jätkub oktoobris Zhengzhous ning hooaja viimane etapp sõidetakse novembris Shaoxingis.

Enne Hiina etappide juurde naasmist ootavad Randalu ja tema tiimi aga ees Drift Mastersi finaalid Poolas.

Toimetaja: Maarja Värv

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