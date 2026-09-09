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Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

Tennis
Elina Svitolina padeliklubi sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada
Elina Svitolina padeliklubi sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada Autor/allikas: Svito Padel Club/Instagram
Tennis

Ukraina esireketi Elina Svitolina Kiievis paiknev padelikeskus sai ööl vastu teisipäeva Venemaa rünnaku tõttu kahjustada.

"Tänasega on 776 Ukraina sportlast ja spordiametnikku Venemaa agressiooni tõttu hukkunud. 942 spordiasutust üle kogu Ukraina on saanud kahjustada või on need täielikult hävitatud. Tänasest on minu klubi – Svito Padel – neist üks," kirjutas Svitolina teisipäeval ühismeedias. "Ukraina sportlastel ja meie noorel generatsioonil pole võimalik treenida ja rahvusvahelisteks võistlusteks valmistuda võrdsetel tingimustel teiste riikide sportlastega. Selle sõnumiga tahan pöörduda meie rahvusvaheliste partnerite ja sõprade poole, kes meid, Ukraina sportlasi, toetavad ja meile kaasa elavad, et paluda teie abi ja konkreetseid tegevusi, mis aitaksid agressorit peatada."

Svitolina avas enda spordiklubi tänavu mais koos endise Ukraina tipptennisisti Serhii Stahhovskiga. Ööl vastu 8. septembrit sai klubi lähedal toimunud plahvatuse lööklaine tõttu kahjustada, õnneks ükski inimene vigastada ei saanud. "Raske on [neid purustusi] vaadata, aga alustasime juba parandustöödega," teatas klubi ühismeedias. "Hindame praegu kahjude ulatust, loodetavasti saame peagi uksed taas avada."

Toimetaja: Maarja Värv

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