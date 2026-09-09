X!

Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

Tennis
Maileen Nuudi
Maileen Nuudi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Maileen Nuudi (WTA 1013.) osaleb sel nädalal Poolas Radomis toimuval W15 kategooria turniiril ning tagas edasipääsu teise ringi. Andrea Roots langes aga Hurghada W15 turniiril konkurentsist.

Nuudi kohtus Radomis 14-aastase poolatari Liliana Koltuniga ning alistas noore vastase kindlalt 6:0, 6:2. Eestlanna lõi kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, vastane ässa ei löönud ja patustas kahe topeltveaga. Nuudi sai kaheksa võimalust murda ning kasutas neist ära kuus.

Teises ringis läheb Nuudi vastamisi turniiril viienda asetuse saanud poolatari Anna Kmiecikiga (WTA 801.).

Egiptuses Hurghadas toimuval turniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Andrea Rootsi teekond sai paraku avaringis läbi, kui prantslanna Laia Petretic (WTA 731.) 6:1, 6:2 võidu saavutas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

21:55

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

20:01

Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

14:22

Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

13:22

Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

08:46

Pegula jõudis taas kodusel slämmil nelja parema sekka

08.09

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

08.09

Lajal alustas Prantsusmaal kindla võiduga

08.09

Glinka korjas võidu kahe setiga

08.09

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

08.09

Neljast neli: Zverev pääses slämmiturniiril taas veerandfinaali

08.09

Neel ja Olmos langesid USA lahtistel konkurentsist

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Noskova lülitas teist slämmiturniiri järjest Kostjuki konkurentsist

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:47

Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

22:18

ETV spordisaade, 9. september

21:55

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

21:30

VAATA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis Uuendatud

21:29

Voolaid: oleme Kalju ja Paide kandadel, aga natuke ei ole ka

21:10

VIDEO | Paide Linnameeskond lõi Tammekale kaks vastuseta väravat

21:01

Üheksakesi jäänud Paide alistas Tartus Tammeka Uuendatud

20:35

Puerto Rico jäi MM-i kaheksandikfinaalis Hiina pikkade vastu hätta

20:01

Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

19:28

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

18:43

Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

18:06

Curacao MM-ile juhendanud Advocaati lepingule lisati veel aasta

17:31

Messist saab Hispaania esiliigaklubi omanik

16:59

Uku Jürjendal kohtub Helsingis Soome profipoksi meistriga

16:22

Tugevalt alustanud Eesti rannajalgpallikoondis alistas Belgia

15:27

Eesti trikitõukerattur saavutas ekstreemspordifestivalil kuuenda koha

14:51

Team Estonia vestlusõhtul võeti luubi alla sportlaste rahatarkus

14:22

Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

13:50

Täht: midagi tõsist ei ole, aga sel EM-il minust tolku pole

13:22

Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

loetumad

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

08.09

Real ja City alustasid Meistrite liigat võiduga

08.09

Robert Täht jääb vigastuse tõttu EM-ilt eemale, koosseisu lisati Varblane

08.09

Saksamaa pääses kodusel MM-il kindla võiduga veerandfinaali Uuendatud

21:01

Üheksakesi jäänud Paide alistas Tartus Tammeka Uuendatud

08.09

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

08.09

30 Ballon d'Ori kandidaadi hulka ei pääsenud ühtegi väravavahti

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

21:30

VAATA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo