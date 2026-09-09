Nuudi pääses Poolas teise ringi, Roots langes Hurghadas välja

Eesti tennisist Maileen Nuudi (WTA 1013.) osaleb sel nädalal Poolas Radomis toimuval W15 kategooria turniiril ning tagas edasipääsu teise ringi. Andrea Roots langes aga Hurghada W15 turniiril konkurentsist.

Nuudi kohtus Radomis 14-aastase poolatari Liliana Koltuniga ning alistas noore vastase kindlalt 6:0, 6:2. Eestlanna lõi kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, vastane ässa ei löönud ja patustas kahe topeltveaga. Nuudi sai kaheksa võimalust murda ning kasutas neist ära kuus.

Teises ringis läheb Nuudi vastamisi turniiril viienda asetuse saanud poolatari Anna Kmiecikiga (WTA 801.).

Egiptuses Hurghadas toimuval turniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Andrea Rootsi teekond sai paraku avaringis läbi, kui prantslanna Laia Petretic (WTA 731.) 6:1, 6:2 võidu saavutas.