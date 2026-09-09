Loobumisvõidu saanud Glinka jõudis Prantsusmaal veerandfinaali

Turniiril viiendana asetatud Glinka (ATP 156.) sai teises ringis 7:6 (3), 4:2 eduseisus loobumisvõidu Prantsusmaa mängijalt Mathys Erhardilt (ATP 339.).

Glinka servis seitse ässa, Erhard tegi ühe topeltvea ja servis kolm ässa. Glinka realiseeris viiest murdevõimalusest kolm, Erhard teenis mängu jooksul kaks murdepalli ja suutis need mõlemad ka ära kasutada.

Äralöökidest teenis Glinka 15 ja Erhard 11 punkti, lihtvigu kogunes Glinkal neli ja vastasel 23. Mängitud punktidest võitis Glinka 59 ja Erhard 49.

Veerandfinaalis läheb Glinka vastamisi turniiril esimesena asetatud prantslase Titouan Droguet' (ATP 103.) ja hollandlase Gijs Brouweri (ATP 909.) vahelise kohtumise võitjaga.

Cassis's mängib ka Eesti esireket Mark Lajal (ATP 152.), kes on neljanda paigutusega. Teises ringis läheb Lajal neljapäeval vastamisi prantslase Sascha Gueymard Wayenburgiga (ATP 332.).