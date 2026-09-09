Voolaid: oleme Kalju ja Paide kandadel, aga natuke ei ole ka

Tammeka võitis alates 1. maist Premium liigas 17 mänguvoorust 11 mängu ning kerkis sellega medaliheitluse pilti, kuid pidi nädal tagasi tunnistama FC Flora paremust ning sai kolmapäeval kodus Paidelt 2:0 kaotuse. Seejuures mängisid paidekad mõnda aega üheksakesi.

Tammeka jätkab koduses kõrgliigas 41 punktiga viiendal kohal, ees on Nõmme Kalju (44 p), Paide (45 p) ja FC Flora (49 p). Tallinna FCI Levadia on 65 punktiga juba kaugel ees.

"Me oleme peaaegu kandade peal Kaljul ja Paidel, Flora on veidi eest ära. Aga natuke ei ole ka," tõdes Tartu peatreener Karel Voolaid. "Täpselt selline see mäng täna oli. Episoodides meil mäng jookseb värava ette välja ja juba lubab, aga Martin Milleri ja Henri Anieri kogemus on puudu. Meil on päris noor võistkond ja külm pea või keegi liider on rasketel hetkedel puudu."

"Võitlusvaimu või tahtmise taha asi ei jää. Kvaliteet ongi sümbioos noorusest, kogemusest ja rahvusvaheliste mängude tasemest. Meie jaoks oli see suur mäng ja olulistes kohtades ei ole meie otsused nii kvaliteetsed kui vastastel," lisas treener.

Paide tekitas võidumängus ohtralt võimalusi ning kasutas neist kaks ära, kuid tegi enda jaoks võidu aina raskemaks, kui Ramon Smirnov ja Siim Luts viimase 20 minuti jooksul punase kaardiga platsilt saadeti. "Tammeka on praegu väga heas vormis, aga pärast kaks-nulli oli meil veel nii palju võimalusi lüüa kolmas või neljas!" ütles Paide peatreener Tarmo Kink. "Siis tegime ise mängu põnevaks, pean kaks punast kaarti üle vaatama. Nii ongi keeruline."

Premium liiga jätkub nädalavahetusel, kanalil ETV2 näeb pühapäeval kell 14.30 Paide Linnameeskonna ja Harju JK Laagri kohtumist.