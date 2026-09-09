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VAATA OTSE | Itaalia ja Austraalia heitlevad koha eest veerandfinaalis

Korvpall
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Korvpall

Saksamaal jätkuval korvpalli naiste MM-finaalturniiril selgitavad viimase veerandfinalisti Itaalia ja Austraalia. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis algab kell 21.35, ETV2-s kümme minutit hiljem. Kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

Viimasel kolmel MM-il medalile jõudnud Austraalia sai C-alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teise koha, jäädes punktiga alla kõik alagrupimängud võitnud ja otse veerandfinaali pääsenud Belgiale. Austraalia on alates 1998. aasta MM-ist vaid korra jäänud medalita – 1998 ja 2002 võideti pronks, 2006 tuldi maailmameistriteks, 2014 võideti pronks, 2018 hõbe ning 2022 pronks. 2010 piirduti veerandfinaaliga.

Itaalia oli ühe võidu ja kahe kaotusega enda alagrupis kolmas. Viimati 32 aastat tagasi MM-finaalturniiril mänginud Itaalia seni parim tulemus pärineb 1975. aastast, kui saadi neljas koht.

Omavahel mängisid Itaalia ja Austraalia viimati kümme aastat tagasi sõpruskohtumises, siis jäi Austraalia peale 54:46. Maailma edetabelis on Austraalia kolmas, Itaalia 14.

Austraalia ja Itaalia matši võitjat ootab veerandfinaalis maailma edetabeli kuues naiskond Hispaania, kes võitis A-alagrupi.

Toimetaja: ERR Sport

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