Taas võistelda saanud Ilves: alustuseks vast kõige hullem polnud

Just 20-aastast Martin Himmat võib praegu pidada distantsisuusatamise esinumbriks Eestis. Laupäevane meistritiitel tuli veenvalt, kuna kümne kilomeetri lõpuks oli Himma edu lähima ohustaja Marko Kilbi ees 57 sekundit. Pronksi võitis Kaarel Kasper Kõrge.

"Tunne oli tõesti hea, juba eile soojendustrennis oli hea," kinnitas Himma ERR-ile. Sel hooajal on Himma osa võtnud Ruka ja Planica MK-etappidest. Rukal sõitis ta eestlastest ainsana läbi kolmepäevase minituuri, saades 68. koha. "Ei olnud väga raske," sõnas Himma. "Kartsin kindlasti, aga mul oli kolmandal päeval kindlasti kõige parem tulemus ja viimasel päeval oli kerge tunne sees."

Hõbemedalist Marko Kilp tegi hooajale Ruka klassikasprindis 17. kohaga ilusa alguse. Järgmised MK-sprindid, vabatehnikas peetud Davosi ja Planica võistlus tõid aga vastavalt 62. ja 58. koha.

"Davosis oli kindlasti tahtmine liiga suur," tõdes Kilp. "Pingutasin eelnevas laagris natuke üle. Planicas jäi natuke suusa taha, kuna oli piiratud aeg testimiseks ja ei olnud ka lennumäelt kunagi varem suuski alla libistanud. Aga mees oleks võinud ka parem olla, jah."

Meeste vabatehnikasõidus tegi kaasa ka Kristjan Ilves. See oli Ilvese esimene tõsine võistlus pärast novembri keskel hüppemäel üle elatud kukkumist. Võitjale kaotas Eesti parim kahevõistleja laupäevases sõidus veidi vähem kui kaks ja pool minutit.

Täiskoormusel lubati Ilvesel treenida eelmisest nädalast. MK-sarja kavatseb ta naasta jaanuari alguses, Val di Fiemmes. Norra koondisega taasliitub Ilves 1. jaanuaril.

"Konsulteerisin Norra treeneriga natuke ja ta ütles, et miks mitte, võistluspingutust pole ammu saanud ja võiks teha," rääkis Ilves. "Kindlasti pole päris see tunne, mida oleksin tahtnud, aga alustuseks vast kõige hullem ka ei olnud. Kindlasti on kannatada saanud hüppestabiilsus, aga kukkumise blokki ees ei olnud."

Naiste võistluses, kus eraldistardist läbiti viis kilomeetrit, pälvis Eesti meistritiitli Keidy Kaasiku.

Oma nooremate laste võistlust oli raja äärde vaatama tulnud ka Andrus Veerpalu. Rahvusvaheline Suusaliit määras Veerpalule novembri lõpus esialgse võistlus- ja tegevuskeelu. Andrus Veerpalu kui suusatreenerit kahtlustatakse dopingureeglite rikkumises.

See, kas Andrus Veerpalu tänasel päeval raja ääres sportlastele mingit laadi abi osutada tohib, on juriidiliselt keeruline küsimus. Veerpalu keeldus tänagi kommentaare jagamast ning lahkus pärast ERR-iga kohtumist kiiresti võistluspaigast.