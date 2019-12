Vallimäe: kutsun Andrust üles tulema tervele mõistusele ja tunnetama piiri

"Kõige parem oleks nii suusarahvale kui meile see, et Andrus võtab terve mõistuse ligi ja püüab ise seda piiri tunnetada. See jälitamine ja tõendamine ei ole kellelegi meeldiv. Kutsun teda üles tulema tervele mõistusele ning tunnetama, kus on piir lapsevanema ja tugipersonali vahel. Seda joont on võib-olla raske määratleda, aga me saame teda siinkohal aidata," ütles Vallimäe intervjuus Kuku raadiole.

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poolt määratud võistluskeeldu dopingureeglite rikkumise eest kandev Andrus Veerpalu viibis laupäeval toimunud Eesti meistrivõistlustel suusaraja ääres suusakepid käes ja elas kaasa oma lastele Anloudeesile ja Andersile, kes kuuluvad Jõulu suusaklubisse. Ühtlasi jättis ta endast niiviisi mulje kui sportlaste abilisest. Kuna WADA koodeksi artikkel 2.10 keelab olla seotud võistluskeelu all oleva isikuga, siis edastas Eesti Antidoping vastava tegevuse kontrollida võistluskeelu kehtestajale ehk FIS-ile. Kui FIS asjaga ei tegele, siis jätkab uurimist EOK distsiplinaarkomisjon.