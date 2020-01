Ilves hooaja esimese MK-etapi eel: loodan, et suudan Norra poistel kandadel olla

"Olukord on päris hea - olen tagasi mäel, võistlused lähenevad. Kindlasti sooviks olla paremas vormis, aga ma arvan, et samm-sammult lähen paremaks ja loodetavasti tulevad esimesed võistlused välja," rääkis esimeselt kolmelt MK-etapilt puudunud Ilves. "Ma väga loodan, et saan kohe hea alguse - hüpped tulevad välja ja suudan omal tasemel ära suusatada. Kohta on raske välja öelda. Teistega võrreldes väga hull pole ja nad on täiesti maailma tipus praegu. Loodan, et suudan Norra poiste kandadel olla."

Norra koondis on eestlase hästi vastu võtnud. "Nad on väga sõbralikud olnud ja nüüd ütlesid ka, et äge, et ma olen tiimis tagasi," jätkas Ilves. "Koos kuuks ajaks võistlema minna on äge. Ma loodan, et neil läheb hästi ja mul läheb hästi."

Lisaks Ilvesele alustab MK-hooaega ka norralane Magnus Krog, kes sarnaselt eestlasele Norra meistrivõistlustel kukkus.