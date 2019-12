Pisarais Nilsson jättis Tour de Ski pooleli

26-aastane rootslanna, kes lõpetas nädala eest Sloveenias Planicas toimunud MK-etapi sprindi teisel kohal, sai laupäevasel Tour de Ski avaetapil Lenzerheides 24. koha ja kaotas võidutsenud Therese Johaugile enam kui minutiga.

"On oht, et ma ei suuda kogu tuuri lõpuni sõita," rääkis pisarais Nilsson finiši järel Rootsi meediale. "Oleks väga kurb, kui pean vahele jätma etapid, mida olen väga oodanud. Pean vaatama, kuidas vigastus õhtul tunda annab, aga praegu tunnen, et ma ei saa kiiresti suusatada."

Rootsi koondise arst Jan Wall kinnitas hiljem Expressenile, et Nilsson peabki õlavigastuse tõttu Tour de Ski pooleli jätma. "See on meditsiinilise personali, treenerite ja juba varem Stina vigastust ravinud arstide ühiseks otsuseks," sõnas Wall.