Olümpiavõitjast rootslanna vahetab ala ja hakkab laskesuusatajaks

26-aastane Stina Nilsson on Rootsi ja maailma üks paremaid suusatajaid ning võitis eelmisel talvel murdmaasuusatamise sprindi punktiarvestuse, lõpetades üldarvestuses viiendana. PyeongChangi olümpiamängudelt teenis peamiselt sprinterina tuntud Nilsson kuldmedali klassika teatesprindis, eelmise talve maailmameistrivõistlustel Seefeldist võitis ta kaks kuldmedalit nii teatesprindis kui naiste teatesõidus. Lisaks kuulub Nilssoni kollektsiooni veel neli olümpiamedalit ja viis maailmameistrivõistluste medalit.

"Mu esialgne idee oli jätkata murdmasuusatamisega kuni järgmise olümpiani ja vahetada seejärel ala, kuid vigastuse tõttu on mul olnud palju aega mõelda. Olen juba proovinud laskmist ja ma tunnen, et ma ei taha enam oodata. See on liiga lõbus selleks," tõdes Nilsson pressiteate vahendusel.

Tänavusel hooajal teenis Nilsson murdmaasuusatamise MK-sarjas vaid ühe pjedestaalikoha, kuna lõpetas hooaja juba jaanuaris viidates ületreeningule. Kokku on rootslanna oma karjääris teeninud 23 MK-etapivõitu.