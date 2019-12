Rootsi suusatäht peab Tour de Ski vahele jätma

Karlsson alustas hooaega novembri lõpus Gällivares toimunud FIS-i võistlustel, kus saavutas esikohad nii vaba- kui ka klassikatehnikadistantsidel.

Hooaja esimeseks MK-etapiks oodati temalt tugevat vastuhakku norralaste Therese Johaugile, aga seda ei juhtunud - Ruka minituuri lõpuks jäi kirja vaid kaheksas koht. Järgmisel etapil Lillehammeris Karlsson kaasa ei löönud. 9. detsembril andis Rootsi suusaliit teada, et Karlsson ei läbinud tervisekontrolli ja ta peab mõneks ajaks võistlemisest loobuma.

Nüüd on selge, et 20-aastane suusataja ei saa osa võtta ka Tour de Ski suusatuurist, kuigi Rootsi meedia ei ole täpsustanud, milline haigus Karlssonit vaevab.

"Ei ole mõistlik, et ta selleks ajaks tagasi tuleb," rääkis SVT-le Rootsi rahvuskoondise arst Magnus Oscarsson. "Võime kinnitada, et Frida ei võta Tour de Skist osa. Ma ei taha spekuleerida, millal ta võiks võistlustele naasta. On parem, kui ta saab vaikust ja rahu."