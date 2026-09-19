Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

Läti jäi esimese geimi alguses 2:7 kaotusseisu ning ei suutnud seejärel vahet neljast punktist väiksemaks mängida. Esimene geim kuulus Poolale numbritega 25:17. Teises geimis hoidis Läti alguses seisu tasavägisena, kuid Poola lipsas eest ära seisult 9:8 ja võitis lõpuks 25:16. Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka kolmas geim, mille Poola võitis 25:16.

Tomasz Fornal tõi üleplatsimehena võitjate kasuks 19 punkti, Szymon Jakubiszak panustas võitu 11 ning Barlomiej Lemanski ja Barlomiej Boladz lisasid mõlemad kaheksa punkti. Poola vastuvõtt oli 56%, rünnak 63%, blokist saadi 14 punkti ja servil löödi viis ässa (8 viga).

Läti parimana kogus 11 punkti Kristers Landzans. Lätlaste vastuvõtt oli 45% ja rünnak 38%, blokist teeniti neli ja servilt ühe punkti (8 viga).

Poola järgmine vastane selgub laupäeva hilisõhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Saksamaa ja Bulgaaria. Pühapäeval selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Ukraina - Rumeenia, Soome - Kreeka, Prantsusmaa - Portugal ja Itaalia - Taani.