X!

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

EM-finaalturniir
Võrkpalli EM: Poola - Läti.
Võrkpalli EM: Poola - Läti. Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis esimesena veerandfinaali tiitlikaitsja Poola, kes lülitas laupäeval 16 parema seas konkurentsist välja Läti.

Läti jäi esimese geimi alguses 2:7 kaotusseisu ning ei suutnud seejärel vahet neljast punktist väiksemaks mängida. Esimene geim kuulus Poolale numbritega 25:17. Teises geimis hoidis Läti alguses seisu tasavägisena, kuid Poola lipsas eest ära seisult 9:8 ja võitis lõpuks 25:16. Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka kolmas geim, mille Poola võitis 25:16.

Tomasz Fornal tõi üleplatsimehena võitjate kasuks 19 punkti, Szymon Jakubiszak panustas võitu 11 ning Barlomiej Lemanski ja Barlomiej Boladz lisasid mõlemad kaheksa punkti. Poola vastuvõtt oli 56%, rünnak 63%, blokist saadi 14 punkti ja servil löödi viis ässa (8 viga).

Läti parimana kogus 11 punkti Kristers Landzans. Lätlaste vastuvõtt oli 45% ja rünnak 38%, blokist teeniti neli ja servilt ühe punkti (8 viga).

Poola järgmine vastane selgub laupäeva hilisõhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Saksamaa ja Bulgaaria. Pühapäeval selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Ukraina - Rumeenia, Soome - Kreeka, Prantsusmaa - Portugal ja Itaalia - Taani.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

võrkpalli em-i uudised

17:44

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

10:30

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

18.09

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

18.09

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

18.09

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

18.09

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

18.09

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

17.09

Belgia alistas Serbia kolmes geimis

17.09

Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas

17.09

Teppan: EM-il peavad lõvid väljakul olema, muidu on pahandus

17.09

Lõhmus: läksin servima mõttega, et kõik või mitte midagi

17.09

Rikberg: tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril

16.09

Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

sport.err.ee uudised

17:44

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

17:15

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

16:46

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

16:10

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

15:42

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

14:56

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

14:23

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

13:49

Viktoria Vesso peab EM-i vahele jätma

12:48

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

12:11

FOTOD | Uus rallivõistkond Project Rally One esitles autot

11:34

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

11:02

Paulino ja Jaeger pidasid Londonis maha järjekordse pingelise duelli

10:30

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

09:54

Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingupikenduse

09:21

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

08:57

Eesti sai Davise karikamatši avamängus kindla kaotuse Uuendatud

08:38

Bayern lõi kodupubliku ees seitse vastuseta väravat

08:05

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Esimeses Euroliiga superkarikamängus kohtuvad Olympiakos ja Real

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo