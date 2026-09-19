X!

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

Kergejõustik
Deniss Šalkauskas.
Deniss Šalkauskas. Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Narva sügisjooksu 10 km pikkuse põhidistantsi võitis ülivõimsalt Deniss Šalkauskas, kelle võiduajaks fikseeriti 30 minutit ja 32 sekundit.

Teise koha pälvis Mihhail Kuštein, kes jäi võitjast maha viie minuti ja 44 sekundiga (36.16). Kolmandana lõpetas Jaanus Mäe, tema tulemuseks 36.28, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Kaisa Kukk, kelle võidutulemus oli 37.58. Teise koha sai Natalija Latina (45.41), kellele järgnes kolmandana Carel Elizabeth Carvajal Arias (47.19).

5 km distantsil võitis Rainer Treilmann, kelle võiduajaks fikseeriti 16.35. Teise koha pälvis Tristan Toomas Kivisaar (17.09). Kolmandana lõpetas Artur Smirnov (17.17).

Naistest oli kiireim Lisett Rattur, kellele märgiti tulemuseks 19.38. Teise koha sai Ksenia Goldman (20.24) ja kolmas oli Helen Janisoo (20.56).

Kokku sai kolmel ajavõtuga jooksudistantsil tulemuse kirja 703 osavõtjat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

17:15

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

16:10

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

14:56

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Nädalavahetusel stardib maanteejooksu MM-il neli eestlast

17.09

Talence'is hoiab Eesti lippu kõrgel Karel Tilga

15.09

Aafrika riik teenis esmakordselt kergejõustiku MM-i korraldusõiguse

14.09

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

14.09

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

13.09

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

12.09

Nurme: ei oleks 20 aastat tagasi arvanud, et olen ikka number üks

12.09

Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

12.09

Tallinna poolmaratonil näidati aegade kiireimat minekut

12.09

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

10.09

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees!

sport.err.ee uudised

17:44

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

17:15

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

16:46

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse

16:10

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

15:42

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

14:56

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

14:23

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

13:49

Viktoria Vesso peab EM-i vahele jätma

12:48

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

12:11

FOTOD | Uus rallivõistkond Project Rally One esitles autot

11:34

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

11:02

Paulino ja Jaeger pidasid Londonis maha järjekordse pingelise duelli

10:30

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

09:54

Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingupikenduse

09:21

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

08:57

Eesti sai Davise karikamatši avamängus kindla kaotuse Uuendatud

08:38

Bayern lõi kodupubliku ees seitse vastuseta väravat

08:05

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Esimeses Euroliiga superkarikamängus kohtuvad Olympiakos ja Real

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo