Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

Narva sügisjooksu 10 km pikkuse põhidistantsi võitis ülivõimsalt Deniss Šalkauskas, kelle võiduajaks fikseeriti 30 minutit ja 32 sekundit.

Teise koha pälvis Mihhail Kuštein, kes jäi võitjast maha viie minuti ja 44 sekundiga (36.16). Kolmandana lõpetas Jaanus Mäe, tema tulemuseks 36.28, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Kaisa Kukk, kelle võidutulemus oli 37.58. Teise koha sai Natalija Latina (45.41), kellele järgnes kolmandana Carel Elizabeth Carvajal Arias (47.19).

5 km distantsil võitis Rainer Treilmann, kelle võiduajaks fikseeriti 16.35. Teise koha pälvis Tristan Toomas Kivisaar (17.09). Kolmandana lõpetas Artur Smirnov (17.17).

Naistest oli kiireim Lisett Rattur, kellele märgiti tulemuseks 19.38. Teise koha sai Ksenia Goldman (20.24) ja kolmas oli Helen Janisoo (20.56).

Kokku sai kolmel ajavõtuga jooksudistantsil tulemuse kirja 703 osavõtjat.