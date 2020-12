Ala vahetanud sprindi olümpiavõitja sõidukiirus paneb rootslasi muretsema

Rootsi ja kogu maailma üks paremaid suusatajaid teatas märtsis ootamatult, et otsustas murdmaasuusatamise vahetada välja laskesuusatamise vastu. Eelkõige sprinterina tuntud Nilsson võitis PyeongChangi olümpial sprindis kuldmedali, sprinditeates ja naiste teatesõidus hõbeda ning 30 km ühisstardiga sõidus pronksi. Maailmameistrivõistlustelt on Nilssonil ette näidata viis hõbedat ja kaks kulda, neist säravaimad medalid võitis ta 2019. aastal Seefeldis sprinditeates ja naiste teatesõidus. Lisaks võitis Nilsson 23 MK-etappi, nende seas ka 2017. aastal Otepääl sprindis. Hooajal 2018-2019 oli ta MK-sarjas sprindiarvestuses parim ja üldarvestuses viies.

Eeldati, et laskesuusatamises võisteldes on ta suusarajal teistest nii palju kiirem, et võib endale algaja laskjana üks-kaks möödalasku vabalt lubada. Paraku pole ta suutnud sellist kiirust veel näidata.

Östersundis peetud võistlustel, kus oli võimalik lunastada koht Rootsi koondise MK või IBU karikasarja võistkonda, oli Nilsson pühapäevases sprindis 13. ja esmaspäeval samal distantsil kolmas.

Pühapäevase sprindi võitis Sara Andersson, kiireimat sõiduaega näitas Elisabeth Högberg. Nilsson oli sõidus Högbergist 32 sekundist aeglasem, lisaks olid veel neli naist suusarajal kiiremad kui sprindi valitsev olümpiavõitja Nilsson. Lasketiirudes tegi Nilsson kokku neli möödalasku – kaks kummaski tiirus.

Esmaspäeval võttis võidu tiirudes eksimatult tegutsenud Högberg, kes oli taas ka sõidus parim. Nilsson jättis kahe lasketiiru peale üles vaid ühe märgi ja oli kolmas, puhtalt sõiduajas jäi ta Högbergile alla 17 sekundiga.

"Ma ei tunne, et oleksin praegu tippvormis, seega loodan, et paremad päevad on veel ees," ütles Nilsson.

Rootsi laskesuusalegend Björn Ferry, kes tegutseb nüüd SVT-s laskesuusaeksperdina, tõdes, et Nilssoni sõiduvorm on tedagi kukalt kratsima pannud. "Enne hooaja algust arvasin, et Stina on Rootsi laskesuusatüdrukuist kõige kiirem. Küsimus oli vaid, kui palju kiirem. Kas ta võib endale paar trahvi lubada ja ikka pjedestaalile jõuda?" rääkis 2010. aastal Vancouveri olümpial jälitussõidus kulla võitnud Ferry. "Aga nüüd tuleb välja, et ta polegi kõige kiirem. Ta sõidab aeglasemalt kui meie parimad tüdrukud. Niimoodi on väga raske läbi murda."

Suure tõenäosusega Nilsson sel hooajal MK-sarja end murda ei suudagi, küll aga saab ta end nüüd ka rahvusvahelisel tasemel laskesuusatajana proovile panna, kuna tänu esmaspäevasele kolmandale kohale valis Rootsi laskesuusaliit ta IBU karikale sõitvasse koondisesse. IBU karikasarja hooaja kaks esimest etappi peetakse jaanuari keskel Saksamaal Arberis.

"See on natuke juba koomiline, et Rootsis on saanud väga oluliseks arvata midagi Stina Nilssoni kohta. Sisuliselt on kaks leeri – ühed, kes usuvad, et ta ei löö kunagi laskesuusatajana läbi ja teised, kes arvavad, et ta hakkab peatselt ka sellel alal domineerima. Vahepealset võimalust pole," muigas Ferry, lisades, et laskesuusatajana arenemiseks on üks asi, mis Nilssonit kõige paremini aitaks: "Võistlemine, võistlemine ja võistlemine!"