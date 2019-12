MK-sarja teine mees Iversen jättis Tour de Ski pooleli

Iversen sai reedel peetud 15 km ühisstardist vabatehnikadistantsil neljanda koha, kuid oli tänasel sprindivõistlustel sunnitud leppima alles 24. tulemusega, jäädes veerandfinaalis viimaseks. "Pole mõtet Tour de Skil osaleda, kui oled vaid 98% terve," kommenteeris Iversen otsust loobuda.

"Ma pole küll arst, aga ma ei tunne end väga hästi. On olnud raske, aga olen sellegipoolest püüdnud jätkata. Asi pole aga paremaks läinud ja see on natuke murettekitav," lisas 28-aastane norralane, kes sai mullu MK-sarja üldarvestuses kuuenda koha.

MK-sarja üldarvestuses on Iversen 495 punktiga teine, liider Johannes Hösflot Kläbol on kümne sõidu järel 616 punkti.

Tour de Skil jääb pidada veel viis võistlust, viimane sõit peetakse 5. jaanuaril Itaalias Val di Fiemmes.