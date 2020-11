Olümpiavõitja Ferry Nilssoni alavahetusest: see lõpeb olümpiakullaga

Rootsi ja kogu maailma üks paremaid suusatajaid teatas märtsis ootamatult, et otsustas murdmaasuusatamise vahetada välja laskesuusatamise vastu. Eelkõige sprinterina tuntud Nilsson võitis PyeongChangi olümpial sprindis kuldmedali, sprinditeates ja naiste teatesõidus hõbeda ning 30 km ühisstardiga sõidus pronksi. Maailmameistrivõistlustelt on Nilssonil ette näidata viis hõbedat ja kaks kulda, neist säravaimad medalid võitis ta 2019. aastal Seefeldis sprinditeates ja naiste teatesõidus. Lisaks võitis Nilsson 23 MK-etappi, nende seas ka 2017. aastal Otepääl sprindis. Hooajal 2018-2019 oli ta MK-sarjas sprindiarvestuses parim ja üldarvestuses viies.

"Mu esialgne idee oli jätkata murdmasuusatamisega kuni järgmise olümpiani ja vahetada seejärel ala, kuid vigastuse tõttu on mul olnud palju aega mõelda. Olen juba proovinud laskmist ja ma tunnen, et ma ei taha enam oodata. See on liiga lõbus selleks," ütles Nilsson märtsis.

Aprillis teatas Rootsi laskesuusaliit, et koondise juurde loodi kaks lisakohta arenemisvõimelistele sportlastele ja neist ühe teenis just Nilsson, kes teenis treeneritelt palju kiitust oma pühendumise eest.

Nädalavahetusel tegi Nilsson rootslaste hooaja avavõistlusel Idres enda debüüdi laskesuusatajana. Esimesena oli kavas sprint, kus Nilsson kulutas lamadeslaskmises korralikult aega ja jättis kaks märki üles, aga püstitiirus tegutses kiiresti ja tabas viiest märgist neli. Lõpuks sai Nilsson 11. koha, kaotades puhasta paberitega tiirud läbinud Hanna Öbergile 1.48,6. "See oli väga hea debüüt, olen äärmiselt rahul," rääkis Nilsson ajakirjanikele. "Eriti olen rahul enda püstilaskmisega."

Selle eest pälvis ta teisteltki kiitust. "Muljetavaldav!" rõõmustas lasketreener Jean-Marc Chabloz.

2010. aastal Vancouveri olümpial jälitussõidus kulla võitnud Ferry oli samuti Nilssoni võistlusest vaimustuses. "See lõpeb olümpiakullaga," ennustas Ferry.

Pühapäeval Nilssonil enam nii hästi ei läinud – lühikesel tavadistantsil ehk 12,5 km pikkusel võistlusel, kus läbida tuli neli lasketiiru, tabas ta täpselt pooled märgid ehk eksis kümnel lasul, tasuks 27. koht (kaotust võitjale 6.49,3). "Lähen koju treenima, et järgmisel korral parem olla," lausus Nilsson. "Võistlus kulges üles-alla. Aga olen rahul mõningate väikeste asjadega."

Lasketreener Chabloz ütles ajakirjanikele, et tiirus valitsenud olud – tugev ja keerutav tuul – on algajale laskjale liiga keerulised. "Tõsi, mul pole sellistes oludes eriti kogemusi. Aga sain nüüd edasiseks õppetunni," nentis Nilsson. "Ma ei ole pettunud. Tunnen, et olen õiges kohas, kuulun siia."

Rootsi laskesuusaliit teatas koondise kaheks esimeseks MK-etapiks ja sinna Nilsson veel ei mahu – naistest pääsesid MK-koondisesse õed Hanna ja Elvira Öberg, Mona Brorsson, Linn Persson, Johanna Skottheim, Anna Magnusson ja Elisabeth Högberg.

MK-hooaeg algab 28. novembril Soomes Kontiolahtis, kõikidele võistlustele saab otsepildis kaasa elada ERR-i vahendusel.