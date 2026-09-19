Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

Meeste jooksus pidasid lõpumeetritel maha tulise duelli eritrealane Dawit Seare ja norralane Jakob Ingebrigtsen. Norralane ründas esimesena ja hetkeks tundus, et ta saab oma 26. sünnipäeva tähistada kullavõiduga, kuid Seare leidis lisakäigu ja pääses viimaste meetritega Ingebrigtsenist siiski mööda.

Seare võitis tulemusega 12.56, mis tähistas uut Eritrea rekordit. Ingebrigtsen ületas finišijoone kolm sekundit hiljem ja püstitas uue Norra rekordi. Pronksmedalile tuli Seare'i kaasmaalane Saymon Amanuel isikliku tippmargiga 13.00.

"Jooksime rada ja tingimusi arvestades uskumatult kiiresti. Viimane kilomeeter tundus ebanormaalselt pikk. Peaksin korraldajatelt küsima, kas nad ikka mõõtsid selle üle," naljatas Ingebrigtsen finišis. "Tegelikult lasin tuulel end veidi petta. Aga need kaks eritrealast olid täna uskumatud," lisas ta.

Naiste seas rändas kuldmedal Etioopiasse. Likina Amebaw võidutses oma hooaja tippmargiga 14.41. Hõbemedali pälvis keenialane Caroline Makandi Gitonga (14.48) ja pronksmedali sai kaela austraallane Rose Davies (14.50).