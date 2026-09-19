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Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

Jalgpall
Kennedy Avery Mayo
Kennedy Avery Mayo Autor/allikas: Facebook/Paide Linnameeskond
Jalgpall

Paide Linnanaiskond jätkas koduses jalgpalli meistriliigas võidukalt, kui alistas koduväljakul Saku Sportingu 4:2. Mängu esimese värava lõi Paide klubi ajaloo esimene välismängija, ameeriklanna Kennedy Avery Mayo.

Sel nädalal Paidega liitunud ning varasemalt USA üliõpilasliigas (NCAA) mänginud Mayo sai jala valgeks 20. minutil, 36. minutil tegi skoori ka Lisette Tammik. Poolajapausile mindi Paide 2:1 eduseisul, sest 41. minutil tõi Viktoria Toding Saku klubi taas tabamuse kaugusele.

Teisel poolajal löödi samuti kolm väravat, seda kaheksa minuti jooksul. 52. minutil viis Kirkeliis Lillemets paidekad taas kahega juhtima, aga Emma Treiberg vastas minut hiljem ja taastas üheväravalise edu. 60. minutil taastas Grete Kraus Linnanaiskonna kaheväravalise edu ning sellega purjetati mängu lõpuni välja.

Viimsi JK teenis samuti võidulisa, kui alistas koduväljakul FC Elva lausa 9:1. Viimsi tabamuste eest hoolitsesid Liisa Rebane, Laura Nataly Gonzalez, Carmen Elisabeth Loime, Elisabeth Ottas ja Kätrin Välba. Rebane sai hakkama kübaratrikiga, Välba arvele jäi kaks väravat ja VIimsi sai ühe tabamuse vastase omaväravast. Elva eest tegi üleminutitel skoori Kärt Hüdsi.

Paide jätkab naiste meistriliigas liidrina, olles 19 mänguvooruga kogunud 39 punkti. Tallinna FC Flora on 36 punktiga teisel kohal, aga peab oma 19. kohtumise pühapäeval. Kolmandal tabelireal on Saku Sporting (32 p), järgnevad Viimsi JK (30 p), Harju JK Laagri (15 p) ning FC Elva (10 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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