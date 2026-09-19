Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

Werder sai ühe viigi ja ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Hetkel asetsetakse seitsme punktiga liigatabelis kuuendal kohal.

Werderil aitas mängu tagasi tulla Marco Grüll, kes jõudis sihile 66. minutil. Neli minutit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Niclas Füllkrug ning kolmandal lisaminutil skooris võõrustaja võiduvärava Mitchell Weiser.

Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tuli Saksamaa kõrgliiga neljandas voorus Augsburgi vastu välja 0:2 kaotusseisust ning võitis 90+3. minutil löödud väravast 3:2.

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