X!

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

Jalgpall
Karl Jakob Hein.
Karl Jakob Hein. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tuli Saksamaa kõrgliiga neljandas voorus Augsburgi vastu välja 0:2 kaotusseisust ning võitis 90+3. minutil löödud väravast 3:2.

Külalismeeskonna rollis olnud Augsburgi viis 18. minutil juhtima Robin Fellhauer. Eduseisu suurendas Calvin Brackelmanni tabamus 58. minutil.

Werderil aitas mängu tagasi tulla Marco Grüll, kes jõudis sihile 66. minutil. Neli minutit enne normaalaja lõppu viigistas seisu Niclas Füllkrug ning kolmandal lisaminutil skooris võõrustaja võiduvärava Mitchell Weiser.

Heina arvele kogunes kaks tõrjet. Tema ametivend Finn Dahmen tõrjus Augsburgi väravasuul seitse pealelööki.

Werder sai ühe viigi ja ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Hetkel asetsetakse seitsme punktiga liigatabelis kuuendal kohal.

Ülejäänud tulemused:

Mönchengladbach - Mainz 3:4
Eintracht - Freiburg 2:2
HSV - Köln 2:1
Bayern - Union 7:0

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:41

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

18:30

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

15:42

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

12:48

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

11:34

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

08:38

Bayern lõi kodupubliku ees seitse vastuseta väravat

18.09

Prantsusmaa uus juhendaja Zidane saatis koondisekutse viiele debütandile

18.09

Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse

18.09

Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi

18.09

Man City purjetas 17-aastase debütandi eestvedamisel järgmisesse ringi

sport.err.ee uudised

20:50

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

20:10

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

19:41

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19:04

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

18:36

Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse Uuendatud

18:30

Werder sai Augsburgi üle magusa võidu

17:44

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

17:15

Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi MM-il leppima hõbemedaliga

16:10

Narva sügisjooksu võitsid ülivõimsalt Šalkauskas ja Kukk

15:42

Paide Linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava

14:56

Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

14:23

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

13:49

Viktoria Vesso peab EM-i vahele jätma

12:48

Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

12:11

FOTOD | Uus rallivõistkond Project Rally One esitles autot

11:34

Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

11:02

Paulino ja Jaeger pidasid Londonis maha järjekordse pingelise duelli

10:30

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

09:54

Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingupikenduse

09:21

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

loetumad

09:21

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Ovetškin põhjendas vastuolulist videot: olen venelane ja toetan oma riiki

10:30

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

18.09

Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga Uuendatud

18.09

Tilga tegi Talence'is tagasihoidliku avapäeva, McMorris juhib Gletty ees Uuendatud

18.09

Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

08:05

Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

18.09

Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks

19:04

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

18.09

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo