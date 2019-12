Tour de Ski: Kläbo parandas eilse vea, Lampic võttis võidu finišijoonel

Kui Kläbo kontrollis finišisirgele jõudes olukorda ja edestas lõpuks teise koha saanud itaallast Federico Pellegrinot 0,35 sekundiga, napsas Lampic võidu viimase sirutusega.

Karjääri teise individuaalse etapivõidu saanud sloveenlanna oli lõpusirge alguses veel mitme suusapikkusega Maiken Caspersen Falla selja taga, kuid sai temast finišijoonel mööda ja edestas norralannat 0,03 sekundiga.

Meestest sai kolmanda koha prantslane Richard Jouve (+0,57), naistest venelanna Natalja Neprjajeva (+0,47). Therese Johaug jäi esimeses veerandfinaalis alles viiendaks ning sai kokkuvõttes 23. koha.

Kläbo tõusis kokkuvõttes ka liidriks, eilse avaetapi võitnud venelane Sergei Ustjugov langes viiendaks. Naistest kerkis esikohale Neprjajeva.

'Klaebo hardly out of breath!'



'What a star!'



This guy is so special!#fiscrosscountry pic.twitter.com/KIp3Xwp0BL